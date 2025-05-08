إتاحة 6 مراكز للمراجعات المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة أطسا التعليمية

تنظم إدارة أطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، محاضرات مراجعة مجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، فى 6 مقرات، هي قاعة مدرسة أبو جندير الإعدادية للبنات، وقاعة مدرسة الغرق الإعدادية للبنات، وقاعة مدرسة قلمشاة الإعدادية، وقاعة مدرسة جردو الإعدادية للبنات، وقاعة مدرسة دفنو الإعدادية للبنات، وقاعة مدرسة إطسا الإعدادية، وبلغ عدد الطلاب بقاعات المحاضرات المجانية حوالى 1506 طلاب.

مركز مترامي الأطراف ومزدحم بالمدارس

وقال الدكتور أحمد رياض سيف النصر، مدير إدارة إطسا التعليمية، إن إدارة إطسا هي أكبر الإدارات بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلي أن المركز مترامي الأطراف، ما دفعنا لإعداد 6 مراكز للمراجعات المحانية، حتي نصل إلي كل طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية في أقصي قري ونجوع مركز إطسا، ويتم خلال المراجعات تدريب الطلاب علي نظام البوكليت الجديد لامتحانات نهاية العام، وتم توزيع نماذج للبوكيلت مجانية على الطلاب بقاعات المراجعات.

فيما قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن إدارة إطسا الأفضل في تنظيم المراجعات المجانية رغم أنها الأكثر ازدحاما، وتساعد المراجعات المجانية علي توفير مناخ تعليمي محفز، وتقدم الدعم التربوي والمعنوي للطلاب قبل أداء الامتحانات النهائية.

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