الخميس 06 فبراير 2025
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إدارة غرب الفيوم التعليمية تحصد المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم، فيتو

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد قبيصي: إن إدارة غرب الفيوم التعليمية، جاءت في المركز الأولي في نتيجة الشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح بها 89,10%، وإدارة شرق الفيوم التعليمية في المركز الثاني، وبلغت نسبة النجاح بها 87,55%، وإدارة أبشواى التعليمية في المركز الثالث، وبلغت نسبة النجاح بها 80,07%، ثم بإدارة سنورس التعليمية بنسبة 78,94%، ثم إدارة إطسا التعليمية، وبلغت نسبة النجاح 78,77%، ثم إدارة طامية التعليمية، وبلغت نسبة النجاح 75,92%، ثم إدارة يوسف الصديق التعليمية، وبلغت نسبة النجاح 73,85%.

 اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان قد اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسى الأول،  لعام 2024 / 2025، بنسبة نجاح بلغت 80,80% على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة المرحلة الإعدادية بالفيوم.

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان

 وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول لعام 2024/2025، بلغ 72 ألفًا و591 طالبًا وطالبةً، حضر منهم 72,239، وحصل منهم على نسبة 50% فأكثر عدد 58 ألفًا و369 طالبًا وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 80,80 %، وبلغ  عدد المقيدين بالصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع، بلغ 24 طالبًا وطالبة، حضر منهم 23 طالبًا وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح  100 %، وأن عدد المقيدين بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين، بلغ 12 طالبًا وطالبةً، وحضروا جميعًا الامتحانات، نجح منهم 8 طلاب، بنسبة نجاح 67 %، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بمدرسة النهضة المهنية بنات، عدد 88 طالبةً، حضر منهم 82 طالبةً، نجح من بينهم 77 طالبةً، بنسبة 87,5%.

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الفيوم

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.8%

بينما تقدم من مدرسة السد العالي المهنية للامتحان  190 طالبًا، حضر منهم  185 طالبًا، ونجح منهم 129 طالبًاً، بنسبة نجاح 67,9%.

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