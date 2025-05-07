الأربعاء 07 مايو 2025
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مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بإدارة غرب الفيوم التعليمية

مراجعة مجانية للشهادة
مراجعة مجانية للشهادة الإعدادية بالفيوم، فيتو

تنظم إدارة غرب الفيوم التعليمية محاضرات تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، بقاعة مسرح الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم، في كل  المواد الدراسية.

خطوة للحد من الدروس الخصوصية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المبادرة ضمن خطة  المديرية، للحد من الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وتقديم الدعم التربوي والمعنوي للطلاب قبل أداء الامتحانات النهائية، ما يسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية.

مراجعة علي نظام البوكليت

يذكر أن عدد الطلاب الذين حضروا المحاضرات المجانية اليوم الأربعاء، 500 طالب وطالبة، كما تم تدريب الطلاب على نظام البوكليت الجديد لامتحانات نهاية العام وتم توزيع نماذج مجانية على الطلاب بقاعات المراجعات.

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يذكر أن إدارة يوسف الصديق كانت قد بدأت المراجعات المحامية لطلاب الشهادة الاعدادية، ثم تبعتها باقي إدارات الفيوم التعليمية السبع، ضمن خطة دعم الطلاب والحد من الدروس الخصوصية.

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