إقبال كثيف علي المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية بمركز يوسف الصديق في الفيوم

قال عصام الدين نعيمي مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، ان انطلاق المحاضرات المجانية لمراجعات مواد الشهادة الاعدادية، شهدت إقبالا كثيفا من الطلاب، رغم أن طبيعة مركز يوسف الصديق، تباعد المسافات بين المدارس لأنه مركز صحراوي.

المراجعة والمذكرات بالمجان للطلاب الحاضرين

وأضاف مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية، المراحعات تشمل جميع المواد الدراسية، وتتضمن شرحا لجميع أجزاء المنهج في كل مادة، بالإضافة إلي بنك الأسئلة ونماذج للامتحانات، وقد تم اختيار أمهر المعلمين، والمتميزين بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

مشيرا إلي أن المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بالقاعات، في مسرح مدرسة عبدالحليم غيث للتعليم الأساسي، وتعتبر المحاضرات المجانية واحدة من أساليب الحد من الدروس الخصوصية، وتدريب إيجابي للطلاب علي الامتحانات بنظام البوكليت، نأمل أن تساعد في رفع العبء عن كاهل الأسر غير القادرة علي تكلفة الدروس الخصوصية.

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