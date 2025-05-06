الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال كثيف علي المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية بمركز يوسف الصديق في الفيوم

مراجعات الشهادة الاعدادية،
مراجعات الشهادة الاعدادية، فيتو

قال عصام الدين نعيمي مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، ان انطلاق المحاضرات المجانية لمراجعات مواد الشهادة الاعدادية، شهدت إقبالا كثيفا من الطلاب، رغم أن طبيعة مركز يوسف الصديق، تباعد المسافات بين المدارس لأنه مركز صحراوي.

المراجعة والمذكرات بالمجان للطلاب الحاضرين

وأضاف مدير عام إدارة يوسف الصديق التعليمية، المراحعات تشمل جميع المواد الدراسية، وتتضمن شرحا لجميع أجزاء المنهج في كل مادة، بالإضافة إلي بنك الأسئلة ونماذج للامتحانات، وقد تم اختيار أمهر المعلمين، والمتميزين بإدارة يوسف الصديق التعليمية.

 

توقف طريق المدارس في الفيوم بسبب تصادم أتوبيس لنقل التلاميذ وتروسيكل

مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

مشيرا إلي أن المحاضرات والمذكرات بالمجان لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بالقاعات، في مسرح مدرسة عبدالحليم غيث للتعليم الأساسي، وتعتبر المحاضرات المجانية واحدة من أساليب الحد من الدروس الخصوصية، وتدريب إيجابي للطلاب علي الامتحانات بنظام البوكليت، نأمل أن تساعد في رفع العبء عن كاهل الأسر غير القادرة علي تكلفة الدروس الخصوصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعدادية الشهادة الاعدادية مراجعات مجانية إدارة يوسف الصديق التعليمية الشهادة الاعدادي المراجعات النهائية بمحافظة الفيوم طلاب الأعدادية طلاب الاعدادي

مواد متعلقة

توقف طريق المدارس في الفيوم بسبب تصادم أتوبيس لنقل التلاميذ وتروسيكل

مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة الفيوم

تموين الفيوم: البنزين في كل محطات الوقود بالمحافظة آمن تماما

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر بسبب خلافات أسرية

تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

فضيحة في كمبوند راقٍ، لاعب سابق يهرب من النافذة بعد ضبطه متلبسًا مع سيدة

خليفة وائل جمعة، الأهلي يضم مدافعا جديدا من الدوري الممتاز

إضافة سنة تدريبية، صحة النواب توافق على تعديل قانون الصيدلة

في المنطقة العربية، كولر يتلقى أول عرض بعد رحيله عن الأهلي

مقطع مرعب، حاولت إلقاء نفسها من الطابق العشرين وأنقذتها معجزة في آخر لحظة (فيديو)

غرامة مالية وحرمان من الجماهير، رابطة الأندية تعاقب الأهلي

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

إحصائيات هامة عن أعداد وحدات الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: التطور المعرفي في مجال العلوم النفسية يدفعنا لإعادة النظر في الأحكام الفقهية

المجددون.. عباس محمود العقاد، صاحب "العبقريات" ورائد السير الذاتية الإسلامية

خر راكعا وأناب، قصة نبي الله داود ومعجزاته

المزيد
الجريدة الرسمية