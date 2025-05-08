طرح الفيديو التشويقي لدراما Nine Puzzles

طرحت الشركة المنتجة للدارما الكورية "Nine Puzzles" أو الألغاز التسعة الفيديو التشويقي للعمل، هو مسلسل إثارة وغموض، يروي قصة المحققة يون يي نا (كيم دا مي)، الشاهدة الوحيدة في قضية لم تُحل منذ عشر سنوات، والمحقق كيم هان سايم (سون سوك كو)، الذي لا يزال يعتقد أنها مشتبه بها، حيث يكشفان أسرار قضية قتل متسلسلة جديدة تبدأ بقطعة لغز غامضة.

فيبدأ المقطع الدعائي الجديد برؤية يي نا وهي تتلقى استشارات نفسية بسبب صدمة شهدتها مقتل عمها قبل عشر سنوات، مترافقًا مع لمحات من مسرح الجريمة الماضي.

بعد ذلك، تقع جريمة قتل جديدة في نطاق اختصاص المحقق هان سايم، الذي اشتبه بيي نا طوال العقد الماضي، وتصبح يي نا، المحققة في تحليل الشخصية، شاهدة مرة أخرى. يكشف هان سايم عن شكوكه المتزايدة في يي نا، ويسأل: "كيف يُمكنها أن تكون أول شاهدة على جريمة قتل مرتين؟"

ثم تتلقى يي نا قطعة أحجية مطابقة تمامًا لتلك التي عُثر عليها في مسرح الجريمة الأصلي قبل عشر سنوات. وتختتم قائلة: "إنها جريمة قتل متسلسلة - لقد بدأت من جديد بعد عشر سنوات". ومع استمرار الجرائم المخطط لها بعناية، تسير يي نا وهان سايم على حبل مشدود متوتر بين الشك والتعاون. ينتهي المقطع الدعائي بكلمات يي نا: "شك في نفسك. هكذا ستجد الإجابة"

دراما Nine Puzzles

يلفت الملصق الجديد الأنظار بنظرات المحققة يون يي نا والمحقق كيم هان سايم الثاقبة، بالإضافة إلى وجوه شخصيات مختلفة متناثرة بين قطع اللغز. من بين الشخصيات البارزة يانغ جونغ هو (كيم سونغ كيون)، قائد فريق قسم الجرائم العنيفة 2، وتشوي سان (هيون بونغ سيك)، أصغر أعضاء الفريق، والذي سيُحقق مع هان سايم.

يظهر بارك غيو يونغ ورو جاي وون كطبيبين نفسيين يعالجان يي نا، التي تتلقى العلاج منذ سنوات بسبب صدمة نفسية ناجمة عن حادثة سابقة. ومن بين الممثلين الآخرين الذين يظهرون في قطع الأحجية: كيم يي وون، وكيم يونغ سو، وبارك سونغ وونغ، وبايك هيون جين، ولي سونغ مين، ولي هي جون، وجي جين هي.

يُثير تعليق الملصق، "عندما يصل اللغز، يموت شخص ما"، خيال المشاهدين حول أسرار قضية القتل المتسلسلة التي بدأت بأحجية غامضة والأفراد المتورطين فيها.

.ومن المقرر إصدار الحلقات الست الأولى من "الألغاز التسعة" في 21 مايو، تليها ثلاث حلقات أخرى في 28 مايو. سيتم إصدار الحلقتين الأخيرتين في 4 يونيو، بإجمالي 11 حلقة.

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