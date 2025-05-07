إيهاب فهمي يكشف كواليس المكالمة الأخيرة مع والدته قبل وفاتها

حل الفنان إيهاب فهمي ضيفا على شاشة النهار خلال برنامج "ورقة بيضا" مع الإعلامية يمني بدراوي، ليتحدث عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل إش إش في دراما رمضان ٢٠٢٥.

الفنان إيهاب فهمي

وعبر الفنان إيهاب فهمي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه بمسلسل إش إش قائلا: "فخور بعملي في مسلسل إش إش وقد سعيت علي أن أكون ضمن فريق العمل، فعندما نجد مخرج مميز مثل محمد سامي يجب أن اسعي من أجل العمل معه، فقد كنا أصدقاء منذ سنوات طويلة ولكن لم يحالفني الحظ بالعمل معه، وقد طلبت منه العمل معه، ولا اخجل بقولي هذا، فهو مخرج عظيم وموهوبة كبيرة، قد كنت سعيد الحظ أنني بدأت العمل مع كبار النجوم منهم استاذ يحيي العلمي وغيره من المخرجين العظماء.

ورد عن الشائعات التي تخرج بأن محمد سامي يعامل زوجته الفنانة مي عمر معاملة خاصة قائلا: "لا يعامل مي عمر معاملة خاصة، وإن كان هناك خطأ يوجه بشكل قاطع، ولا يأخذ في اعتباره أنها اخته او زوجته، فهو مخرج عظيم".

وعن قرار محمد سامي في اعتزال الدراما قال: "هذا قراره فوجوده مكسب وابتعاده خسارة، وأتمني أن يفكر في الأمر مرة أخرى، لأن وجود محمد سامي مهم بدرجة كبيرة في الدراما".

وأشار إيهاب فهمي إلى النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل برغم القانون من خلال شخصية شعبان الجرابعة، بداية من اختيار اسم الشخصية من المنتج ريمون مقار والفنان محمد محمود عبد العزيز، والعمل علي تفاصيل العمل كاملة قبل بدء التصوير.

وتحدث الفنان إيهاب فهمي عن استياء بعض الفنانين من تصوير جنازة وعزاء الفنانين قائلا: أي إنسان يضع ذاته مكان أهل المتوفي، فإذا توفي شخص عزيز لديه بالتأكيد لا يريد أن يراه في هذا الوضع من التصوير لحظة الدفن، مع كامل احترامي للسادة الصحفيين، ولقد تم وضع اتفاقية وبروتوكول محدد بين نقابة المهن التمثيلة ونقابة الصحفيين بأن هناك أشخاص منوطة بتغطية جنازات الفنانين وسوف يكون لهم كود وزي مخصص أثناء الجنازة أو العزاء، ولكن الذهاب إلى المقابر أصبح ممنوع.

وتطرق إيهاب فهمي إلى بداية دخوله الوسط الفني قائلا، بدأت الفن منذ كان عمري ٥ سنوات، والدي كان صديق للفنان محمد يوسف، والتأكيد كان هناك معارضة من الاهل، وطلبوا أن احصل علي شهادة أولا، ولكن حبي للفن كان كبير".

إيهاب فهمي يتحدث عن والدته الراحلة

وتذكر إيهاب فهمي والدته ورحله مرضها قبل وفاتها: والدتي عانت من المرض بسنوات طويلة وكنت أعلم منذ اليوم الأول أن المرض نهايته الموت، والدكتور أخبرني بأنها ستتوفي خلال أشهر وجلست معي في منزلي ٦ شهور قبل الوفاة، وفي بوم الوفاة طلبت مني الذهاب لمنزلها، واتصلت بي هاتفيا ليطمئن عليا في التصوير، وجاء لي خبر وفاتها أثناء التصوير واضطريت لاستكمال التصوير وبعد وفاتها تم تغيير حياتي، فهي كانت سيدة صبورة وربتنا أفضل تربية"

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