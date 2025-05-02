الرابحون في دراما رمضان 2025 يتعاقدون على بطولة مسلسلات صيفية.. القائمة تضم ريهام عبد الغفور وأمينة وشاهين وانتصار والعيلي

بعد انتهاء السباق الرمضانى لـدراما رمضان، استطاع عدد لا بأس به من الفنانين أن يلفتوا الأنظار إليهم، نظرًا لأدائهم المميز خلال المسلسلات التى عرضت عبر شاشات الفضائيات فى شهر رمضان الماضي.

وعلى الرغم من أن الكثير من هؤلاء الفنانين لا ينتمون إلى قائمة نجوم الصف الأول، إلا أن بعض شركات الإنتاج قد تحمست إليهم وسارعت للتعاقد معهم ومنحهم فرصا جيدة لتقديم مسلسلات درامية قصيرة من بطولاتهم للعرض عبر بعض المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية خلال الموسم الصيفى المقبل.

البداية مع حمزة العيلى الذى تألق خلال السباق الرمضانى فى مسلسلى «النص» و«فهد البطل»، حيث قدم فى العمل الأول شخصية «درويش»، التى أشاد بها الكثيرين نظرًا لتمكنه فى تقديم الدور بشكل مختلف رغم التحولات الفنية الكثيرة التى به، كما قدم فى العمل الثانى شخصية «نادر التمساح»، الذى لفت الأنظار إليه، وتحمست إحدى شركات الإنتاج لحمزة وقررت منحه فرصة البطولة المطلقة للمرة الأولى خلال مسيرته، حيث تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل درامى مكون من سبعة حلقات، سوف يعرض عبر إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة، ويعكف حمزة حاليًا على التحضير للعمل.

أما أحمد بجر الشهير بـ«كزبرة»، فقد لفت الأنظار أيضًا من خلال مسلسل «الغاوي» مع أحمد مكي، حيث قدم خلال العمل شخصية «فؤش»، وعلى الرغم من صغر حجم الدور، إلا أن الكثير قد أشاد بأدائه، لذلك تعاقدت معه المنتجة مها سليم، ليقدم أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل يحمل اسم «على ضهر راجل» والمأخوذ عن رواية «100 حلم قبل الموت» للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجارى اختيار باقى أبطال العمل والذى سيضم عدد كبير من النجوم.

وتعاقدت أيضا ريهام عبد الغفور على بطولة مسلسل جديد، للعرض خارج السباق الدرامى الرمضاني، وسيكون من بطولتها المطلقة، وذلك بعد نجاحها فى مسلسل «ظلم المصطبة»، والذى أشاد به الكثيرين، كما أشادوا بآدائها الجيد لشخصية السيدة التى تعانى من قهر زوجها وظلمه لها من خلال معاملته السيئة، مما يضطرها للهرب مع حبيبها الأول، الذى كان من المفترض أن يتزوجها إلا أن الظروف قد منعتهما من ذلك.

وتلقت انتصار العديد من العروض الدرامية من شركات الإنتاج، بعد تألقها الكبير من مسلسلى «إش إش» و«80 باكو»، حيث تحمس إليها أحد المنتجين لمنحها فرصة البطولة المطلقة من خلال مسلسل قصير، لا تتجاوز عدد حلقاته العشر حلقات، لكن لم تحمس إنتصار أمرها حتى الآن، نظرًا لتخوفها من خوض تجربة البطولة المنفردة.

أما محمد شاهين فتعاقد أيضا على بطولة مسلسل درامى جديد بعد لفته للإنظار من خلال شخصية «وسام» التى قدمها فى مسلسل «لام شمسية»، ومن المفترض أن يجتمع شاهين مع أحد المنتجين الكبار خلال الفترة المقبلة، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالمسلسل الذى سيكون أولى بطولاته المطلقة.

نقلا عن العدد الورقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.