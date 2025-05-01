10 مسلسلات كورية جديدة في مايو، تعرف على القنوات الناقلة ومواعيد العرض

تقدم الدراما الكورية باقة مختلفة ومتنوعة من الأعمال الدرامية التي ينتظرها معجبو الـ “كي دراما” في مصر والعالم العربي بشوق كبير، لما تحمله من قصص جديدة في شتى التصنيفات سواء الرومانسي منها أو الرعب أو التاريخي.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير أهم 10 أعمال كورية تطرح في شهر مايو الجاري.

دراما Good Boy

يعد مسلسل “Good Boy” الكوري من بطولة كلًا من الممثل Park Bo Gum والممثلة Kim Sohyun، ومن المقرر عرضها يوم 31 مايو على قناة “JTBC” الكورية.

وتدور أحداث دراما "الولد الصالح" في إطار من أكشن الكوميدي حيث يصبح رياضيون شباب ضباط شرطة من خلال برنامج تجنيد خاص. يستبدلون ميدالياتهم بشارات، ويواجهون عالمًا مليئًا بالفساد والغش.

يلعب بارك بوغوم دور Yoon Dong Ju، عضو سابق في فريق الملاكمة الوطني، يصبح ضابط شرطة من خلال برنامج تجنيد خاص للحاصلين على الميداليات. سيجسد بارك بوغوم دور ضابط شاب شغوف يرفع قبضتيه مجددًا في وجه الظلم.

مسلسل Dear Hongrang

وتكون دراما “Dear Hongrang” التاريخية بطولة الممثل Lee Jae Wook والممثلة Jo Bo Ah، ومن المقرر عرضها يوم العرض 16 مايو على منصة NETFLIX، حيث ينتمي المسلسل لفئة تاريخي وغموض.

وتدور أحداثه حول هونغ رانغ، الابن المفقود لعائلة تجارية ثرية تُعرف باسم "نقابة مين"، ففي سن الثامنة يختفي فجأة أثناء محاولته قطف أزهار لأخته غير الشقيقة، Jae Yu وبعد مرور 12 عامًا، يعود رجل يدّعي أنه هونغ رانغ، لكنه لا يتذكر شيئًا من ماضيه ويحمل معه أسرارًا غامضة. بينما يرحب بعض أفراد العائلة بعودته، تشك Jae Yi في هويته الحقيقية، مما يدفعها إلى البحث عن الحقيقة وراء اختفائه وعودته المفاجئة.

دراما One High School Heros

تعد دراما “ One High School Heros” من بطولة Lee Jungha وKim Dowan والتي من المقرر عرضها في شهر مايو على منصة Wavve، ولكن لم تعلن المنصة عن يوم العرض حتي الآن.

دراما “ One High School Heros” هي أكشن مدرسي تدور أحداثها حول أوي-جيوم، الطالب المتفوق الذي يعاني من ظلم والده، ويون-كي الذي يحاول استغلال موهبته القتالية الفطرية. يشكلان مجموعة ملثمة تُسمى "أبطال المدرسة الثانوية" لإطلاق العنان لغضبهما المكبوت وإسقاط نظام العنف السائد في المدرسة.

دراما Nine Puzzles

يقوم ببطولة دراما الإثارة والتشويق “Nine Puzzles” كلًا من الممثل Kim Dami والممثلة Son Sukku، وذلك على أن تعرض يوم 21 مايو على منصة Disney+.

وتدور قصة “Nine Puzzles” حول قاتل متسلسل يظهر من جديد ويقلب المدينة رأس على عقب، ومحللة جنائية تطادر القاتل المتسلسل والذي قد سبق ونجت من إحدى جرائمه الشنيعة وينضم لها محقق يبحث عن القاتل المتسلسل لكن يشك في شريكته المحللة الجنائية أنها الجانية، في أحداث مليئة بالآثارة والتشويق.

مسلسل Our Unwritten Seoul

تقوم الممثلة Park Bo Young ببطولة دراما “Our Unwritten Seoul” بصحبة الممثل والمغني Jinyoung عضو فرقة الكيبوب GOT 7، والتي من المقرر إذاعتها يوم 24 مايو على قناة TvN ومنصة Netflix.

مسلسل “Our Unwritten Seoul” هو رومانسي درامي يحكي قصة أختين توأم تعيشان حياتين مختلفتين تمامًا. بعد أن تتبادلا الهوية من خلال سلسلة من الأكاذيب، تنطلقان في رحلة لاكتشاف الحب الحقيقي ومعنى الحياة.

تخوض بارك بو يونغ تحديًا جديدًا من خلال تجسيدها لدور الأختين التوأم Yoo Mi Ji وYoo Mi Rae، اللتين تتشابهان في الشكل وتختلفان في كل شيء آخر. ولأسباب غير واضحة، تقرر الأختان تبادل الأدوار، ليتتبع المسلسل رحلتهما المعقدة.

دراما Oh My Ghost Clients

يؤدي الممثل Jung Kyung Ho ببطولة دراما “Oh My Ghost Clients" الكوميديا بالمشاركة مع الممثلة Seol In Ah، والتي من المقرر أن تعرض يوم 24 مايو على قناة MBC الكورية.

وتحكي دراما “Oh My Ghost Clients” قصة No Moo Jin وهو محامي قضايا عمالية يستطيع رؤية الأشباح. يعيش حياة بسيطة دون أي اهتمام بالتاريخ أو الوعي الاجتماعي. يتنقل بين مواقع العمل فقط لكسب ما يكفي من المال لدفع إيجار مكتبه. بعد نجاته من تجربة قريبة من الموت، يبدأ في مساعدة الأشباح على حل مشاكلهم المتعلقة بالعمل، بينما يذرف الدموع ويأكل الخردل.

من جهة أخرى، Na Hui Ju هي العقل المدبر وراء فشل مكتب No Moo Jin، وهي شقيقة زوجته التي تسيطر عليه تمامًا. لا تملك وظيفة رسمية، لكنها تتمتع بسرعة بديهة خارقة عندما يتعلق الأمر بالربح، إلى جانب حكم ممتاز ومهارات قتالية مذهلة.

مسلسل Shark: The Storm

يعد مسلسل “” من بطولة الممثل Kim Min Seok وLee Hyun Wook ومن المقرر عرضه في 15 مايو على منصة TVING الكورية، وتركز القصة على شخصية "تشا وو سول" الذي، بعد خروجه من السجن، يدخل عالم الفنون القتالية.

مسلسل Second Shot Love

يقوم الممثل Choi Soo Young والممثلة Gong Myung ببطولة المسلسل الرومانسي الكوميدي “Second Shot Love”، والذي من المقرر عرضه في 12 مايو على قناة TvN.

ويدور المسلسل حول فتاة تعمل كميكانيكية تلتقي بحبها الأول، وهو طبيب مما يؤدي إلى إحياء قصة حبهما السابقة بطريقة فكاهية وصادقة.

مسلسل Spring Of Youth

يعد مسلسل “Spring Of Youth” من بطولة كلًا من Ha Yoo Joon وPark Jihu وLee Seung Hyub، ويكون العرض الأول للعمل يوم 6 مايو على قناة SBS وشبكة Netflix.

ويعد العمل من النوع الشبابي حيث من المقرر أن يتضمن المسلسل عددا من المشاهد الموسيقية والغنائية في الإطار الدرامي للأحداث.

فتدور الأحداث حول شخص يدعي سا جاي تم طرده من فرقة كيبوب، ليلتحق بالجامعة، حيث شكل فرقة مختلطة واكتشف الحب وشغفًا متجددًا بالموسيقى.

دراما Tastefully Yours

يقوم كلًا من Kang Haneul وGo Minsi ببطولة المسلسل الرومانسي “Tastefully Yours” والذي من عرضه لأول مرة في 12 مايو على قناة ENA.

ويدور العمل حول تصادم هان بوم وو، وريث تكتل شركات، ومو يونجو، الطاهية الشغوفة، ويتواصلان أثناء إدارتهما المشتركة لمطعم صغير في جيونجو، حيث يمزجان فلسفتهما المتناقضة في الطعام والحياة.

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