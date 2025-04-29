طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن لغداء سريع

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، صينية البطاطس باللحمة من الأكلات المصرية التقليدية الشهيرة التى كانت تقدمها الجدات ومازالت الأمهات تقدمها بطرق مميزة فى وقتنا الحالى.

وطريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولكن هناك بعض التكات التى تجعل صينية البطاطس ذات مذاق مميز وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن.

مكونات عمل صينية البطاطس باللحمة:-

نصف كيلو لحمة مقطعة مكعبات (يمكن استخدام لحمة ضأن أو بقري حسب الرغبة)

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم مقطعة شرائح

1 حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

2 حبة طماطم مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 فصوص ثوم مفرومة

كوب مرق لحم أو ماء ساخن

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون أو سمن بلدي

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن:

في وعاء كبير، تبلي مكعبات اللحمة بالملح، الفلفل الأسود، البهارات المشكلة، القرفة والبابريكا، واتركيها جانبًا لمدة ربع ساعة حتى تتشرب النكهات.

في صينية فرن مناسبة، ضعي طبقة من شرائح البطاطس، ثم فوقها طبقة من شرائح البصل والطماطم.

أضيفي اللحمة المتبلة فوق الخضار بشكل متساوي.

في وعاء صغير، اخلطي معجون الطماطم مع المرق أو الماء الساخن، وأضيفي الثوم المفروم، ثم صبي الخليط فوق اللحمة والخضار.

رشي زيت الزيتون أو السمن فوق الوجه، وغطي الصينية بورق الألمنيوم.

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعة ونصف تقريبًا، أو حتى تنضج اللحمة والبطاطس تمامًا.

في آخر 10 دقائق، يمكن إزالة ورق الألمنيوم لتحمير الوجه قليلًا.

يمكنك إضافة الخضار الأخرى مثل الجزر أو الفلفل الحلو لمزيد من النكهة.

تقديم الصينية مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي يعطي وجبة متكاملة ولذيذة.

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن

فوائد البطاطس للصحة

والبطاطس من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وتقدم بطرق مختلفة ولها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد البطاطس:-

تساعد فى مقاومة الأورام السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك وبالتالى تحافظ على نمو الجنين بشكل صحى وتحميه من التشوهات.

تساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.

تساعد فى مقاومة الالتهابات بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

تعزز حركة الجهاز الهضمي وتساعد فى علاج عسر الهضم.

تساعد فى علاج الإمساك.

تخفض فرص الإصابة بنزلات البرد.

تعزز من جمال البشرة ونضارتها وتحافظ على شبابها لأنها تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يساعد فى توسيع الأوعية الدموية.

تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتقلل حدوث الشد العضلي أثناء التمرين وذلك لاحتوائها على البوتاسيوم الذى يقوى العضلات.

تحافظ على صحة العظام وتقوى المفاصل والأسنان لاحتوائها على الكالسيوم.

تقوى المناعة لاحتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تساعد فى إنقاص الوزن إذا تم تناولها على حالتها فهى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.