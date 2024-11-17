طريقة عمل الملوخية الناشفة، أكلة تراثية لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل الملوخية الناشفة، الملوخية الناشفة من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة حيث يتم تجفيف الملوخية وتحضيرها بالماء أو الشوربة حسب الرغبة وعادة تقدم فى محافظات الصعيد.

وطريقة عمل الملوخية الناشفة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل فهى لذيذة ومغذية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الملوخية الناشفة.

مكونات عمل الملوخية الناشفة:-

1 كيلو ملوخية ناشفة.

1 بصلة كبيرة.

2-3 فصوص ثوم مفروم.

1 ملعقة كبيرة سمن أو زيت نباتي.

1 لتر مرق دجاج أو لحم (يمكن استخدام الماء).

ملح حسب الذوق.

فلفل أسود حسب الرغبة.

1/2 ملعقة صغيرة كمون (اختياري).

عصير ليمون.

الملوخية الناشفة

طريقة عمل الملوخية الناشفة:-

إذا كانت الملوخية الناشفة بحاجة إلى تنقية من الشوائب، قومي بنخلها جيدًا باستخدام مصفاة لإزالة أي أجزاء غير مرغوب فيها.

في وعاء كبير، ضعي المرق (دجاج أو لحم) واتركيه يغلي على النار.

يمكنك استخدام مكعبات مرق جاهزة إذا لم يتوفر لديك مرق منزلي.

في مقلاة على النار، سخني السمن أو الزيت ثم أضيفي البصل المفروم وقومي بتحميره حتى يصبح ذهبيًا.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى يُصبح لونه ذهبيًا أيضا.

بمجرد أن يغلي المرق، قومي بإضافة الملوخية الناشفة بالتدريج مع التحريك المستمر لتفادي تكوّن كتل.

اتركي الملوخية تطبخ على نار متوسطة لمدة 5-10 دقائق.

يجب أن تتحول إلى قوام كثيف وسلس.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون (إذا كنتِ تفضلينه) ثم ضيفي البصل والثوم بعد تحميرهم واستمري في التحريك.

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون لإعطاء نكهة حامضية خفيفة إذا رغبتِ.

بعد أن تنضج الملوخية وتصبح سميكة، يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

يمكن إضافة اللحم المطبوخ أو الدجاج بجانبها حسب الرغبة.

تأكدي من أن الملوخية قد نضجت بشكل كامل للحصول على قوام ناعم.

للحصول على طعم أكثر غنى، يمكن إضافة مرق دجاج أو لحم في النهاية لتحسين النكهة.

بهذه الطريقة يمكنك تحضير ملوخية ناشفة لذيذة ومغذية، وهي وجبة محبوبة وشهية.

الطريقة الصعيدية لتحضير الملوخية الناشفة

وهناك طريقة أخرى لعمل الملوخية الناشفة، نفرم الثوم ونضيفه إلى الملوخية الناشفة فى طبق عميق ونضيف عصير الليمون والملح والفلفل والكمون ونفرك جيدا ثم نضيف ماء بارد وتقطع البصل شرائح ونقلب جيدا، حتى نحصل على قوام سائل بدون تكتلات وهذه الطريقة تعرف بالشلولو وهى الطريقة الصعيدية لتحضير الملوخية الناشفة.