الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الفيوم يتحفظ على 6 أطنان سناكس فاسدة

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

 شنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار، شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على الأسواق 

 وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط 6 أطنان سناكس ومقرمشات معبأة داخل أكياس بيضاء اللون،  ولا تحمل أى بيانات أو علامات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية المختصة، وتم الإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

خريطة متابعات الحملة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تابعت مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز وراقبت توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

جامعة الفيوم تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم (صور)

تموين الفيوم يحرر 619 مخالفة في حملات تموينية علي الأسواق

 كما تابعت الحملة محطات الوقود، للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار، وتم  جرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، كما تم متابعة محال الجزارة للتأكد من أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة مباحث التموين الاسواق والمحال التجارية التجارة الداخلية التحفظ على المضبوطات الصحة والطب البيطرى تموين الفيوم جهاز حماية المستهلك مباحث التموين مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم (صور)

الفيوم تحصد 3 جوائز في مسابقة الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني

تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية

تموين الفيوم يحرر 619 مخالفة في حملات تموينية علي الأسواق

ads

الأكثر قراءة

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

في موسم حصاده.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية