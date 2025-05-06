الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

محافظة الشرقية تحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح بمخالفات البناء

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

 ناشدت محافظة الشرقية المواطنين الذين بدأوا  إجراءات التصالح على مخالفات البناء باستغلال الفرصة السانحة لاستكمال أعمال البناء داخل نفس المسطح الذي تم التصالح عليه وهو مطمئن من الوضع القانوني.

استمرار حملات الإزالة لمخالفات البناء بمركز بلبيس محافظة الشرقية

وطالبت المواطنين بسرعة  بالتوجّه على الفور إلى أقرب مركز تكنولوجي، واستكمال طلبات التصالح بسهولة ويسر، وحثهم على اغتنام الفرصة لتقنين الوضع  القانوني قبل انتهاء المهلة المحددة في 5 نوفمبر 2025.

وأكدت المحافظة أن ذلك يؤدي إلى تأمين الموقف القانوني وتجنب أي إجراءات إزالة مستقبلية، بالإضافة إلى الاستفادة من تسهيلات الدولة في تقنين الأوضاع وضمان بيع أو توريث العقار بسهولة دون عوائق قانونية.

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

المساهمة فى تطوير البنية التحتية 

 وأضافت المحافظة: كما أنه سيتم  رفع قيمة العقار السوقية لأنه أصبح قانونيًا 100%، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمرافق بالمنطقة التي يسكن فيها، كما أن المواطن مازالت له لديه الحرية في القرار اليوم، فهو استثمار في استقرار ومستقبل  العائلة  ولم يعد هناك وقت  للتردد. 

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محافظة الشرقية مخالفات البناء استكمال اعمال البناء نفس المسطح تم التصالح عليه ناشدت المواطنين نشرته على صفحتها

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