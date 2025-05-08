إضراب المحامين في أسيوط اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

دخل محامو الاستئناف بمحافظة أسيوط اليوم الخميس في الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محكمة الاستئناف ومأمورياتها بالمحافظة وذلك احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية.

وسادت حالة من الهدوء في أرجاء محكمة الاستئناف بأسيوط منذ الصباح وحتى الآن وسط حالة من الإضراب التام من جميع محامي الاستئناف.

وفي هذا السياق قال النقيب حسن قرشي وكيل نقابة محامين جنوب أسيوط إن نقابة المحامين ليس لديها طلبات فئوية مؤكدًا أن نقابة المحامين تمثل ركيزة أساسية في منظومة العدالة، ليس فقط بوصفها المظلة التي تحمي المحامين وحقوقهم، وإنما لدورها الدستوري والقانوني في حماية حق المواطنين في التقاضي ورفع الأعباء عن كاهلهم وسيادة القانون وصون الحريات.

نقابة المحامين تتصدى لهذه للتجاوزات في حق المواطن

ولفت قرشي إلى أن مسؤولية النقابة تبرز في التصدي لأي انتقاص من هذه الحقوق، وفي مقدمتها زيادة الرسوم القضائية دون سند دستوري أو قانوني ينص على ذلك ولهذا فإن صمت النقابة في مواجهة مثل هذه التجاوزات يُعد تقصيرًا لا يليق بتاريخها، بينما تحركها الفاعل يعيد التوازن للعدالة مشيرا إلى أن المحاماة كانت وستظل شريكة للقضاء في تحقيق الإنصاف وصون الحقوق لذلك لجأت للإضراب اعتراضا على زيادة الرسوم دون وجه حق.

وقال النقيب أحمد فواز مكي الأمين العام لنقابة محامين أسيوط إن هذا الإضراب لا يخص نقابة المحامين ولا يعود بمنفعة عليهم وإنما جاء كرد فعل ودفاعا عن مصلحة المواطن أولًا فنقابة المحامين هي المدافع الأول عن المواطن خاصة مع زيادة الرسوم الباهظة والتي تم فرضها مؤخرا من قبل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

إضراب المحامين خطوة تصعيدية اعتراضا على رسوم الاستئناف

ولفت أمين عام محامين أسيوط إلى أن هذا الإضراب ما هو إلا خطوة تصعيدية ولن تتراجع نقابة المحامين إن لم يتم التراجع عن هذه الزيادات وسنلجأ الي التصعيد الأكبر مشيرا إلى أن اليوم شهد استجابة ملحوظة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف والتزام تام من المحامين

ودعي مكي الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التعاون بين الدولة ونقابة المحامين للتدخل لحل تلك الأزمة.

زيادة الرسوم تكلفة على المواطن



فيما قال أحمد فيصل أبو شامة محامي الاستئناف بمحافظة أسيوط إن الإضراب جاء ردا على زيادة الرسوم التي تصب في صندوق خاص رؤساء محاكم الاستئناف مما يزيد التكاليف على المواطن لافتا إلى أن هذه الرسوم إن كانت تصب في وزارة المالية أو محكمة العدل فلا بأس من تطبيقها ولكنها تصب في مصلحة رؤساء محاكم الاستئناف بما يخالف القانون وخاصة بعدما ارتفعت إلى أضعاف الرسوم عن السنوات الماضية.



جدير بالذكر أن قرارات نقابة المحامين جاءت كالآتي:

أولًا: الإضراب العام عن الحضور اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية ) بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.



ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.



ثالثًا: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب.



رابعًا: يتولى السادة أعضاء مجالس النقابات الفرعية كلا بدائرة اختصاصه اثبات الاضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاسئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي.



خامسًا: يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم.



سادسًا: صدر هذا القرار بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 6 / 5 / 2025، وينشر بالموقع الالكتروني للنقابة، ويطبع ويوزع على المحامين بدوائر محاكم الاستئناف لإرفاقه بمحاضر الجلسات إذا لزم الأمر.

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