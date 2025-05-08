أعضاء مجالس نقابات المحامين الفرعية يثبتون إضرابهم أمام محاكم الاستئناف

حضر صباح اليوم الخميس، أعضاء مجلس النقابات الفرعية للمحامين، إلى محاكم الاستئناف كلا وفقًا لدائرة الاختصاص، لإثبات الإضراب العام للمحامين أمام المحكمة في أول جلسة، ضمن إجراءات نقابة المحامين، اعتراضًا على قرار زيادة الرسوم القضائية.

الإجراءات التنظيمية لإضراب المحامين

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات التنظيمية للإضراب التي أعلنت عنها النقابة العامة، والتي كلفت فيه أعضاء مجالس النقابات الفرعية بتولي مسئولية إثبات الإضراب داخل دوائر الاستئناف في كل دائرة اختصاص، بإشراف مباشر من النقباء الفرعيين، مع التزام بمتابعة تنفيذ القرار حتى نهاية اليوم.

نقيب المحامين يخطر رؤساء محاكم الاستئناف بشأن الإضراب

ومن جانبه؛ أرسل عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إخطارًا، إلى رؤساء محاكم الاستئناف، بشأن الإضراب العام اليوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف، والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك لمدة يوم واحد كامل كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

زيادة الرسوم القضائية

ومنذ الإعلان عن الزيادة في الرسوم القضائيةاتخذ المحامون موقفًا رافضًا لهذا القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون لا سيما أن مثل هذه الزيادات لابد وأن تصدر بقانون وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، الذي قال عنه عبد الحليم علام، مخالف للقانون والدستور نصًا وروحًا.

امتناع المحامين عن توريد الرسوم

إجراءات تصعيدية اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية، بداية من اجتماعات طارئة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ثم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، والامتناع عن توريد الرسوم لخزائن المحاكم لعدة أيام، ثم وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية، والامتناع عن توريد الرسوم للخزائن أيضًا، ومحاسبة المتقاعسين وغير الملتزمين بهذه القرارات وإحالتهم إلى التأديب، وصولا إلى قرار اليوم بالإضراب العام أمام محاكم الاستئناف اليوم الخميس.

ومن جانبه طالب عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية لإيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف.

رفض المحامين للرسوم القضائية

وأعلن «علام» عن رفض النقابة القاطع للرسوم القضائية الجديدة، قائلًا إن "النقابة لن ترضخ، وسنستمر في رفضنا لهذه القرارات"، داعيًا المحامين في جميع المحافظات إلى عدم الانصياع للقرار ومواصلة التمسك بمطالبهم.

تدخل الرئيس لحل الأزمة

وأكد علام دعمه الكامل للدولة المصرية وقراراتها، معربًا عن ثقته في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لإيجاد مخرج للأزمة قبل أن تتفاقم وقال: "نثق تمامًا في حكمة الرئيس ورئيس الوزراء في نزع فتيل هذه الأزمة، التي قد تهدد الاستقرار إذا لم تُحل بعيدًا عن التصعيد".

خطورة زيادة الرسوم القضائية على الأمن القومي

وأكد علام أنه نبه كل الجهات التي تواصل معها بأن مثل هذه القرارات ضارة بالسلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، وهو ما يعرض الأمن والسلم القومي للخطر، وهو ما أوضحناه لكافة الجهات التي تواصلنا معها، مشددًا على تأبيد المحامين للدولة المصرية، وأنهم مشاركون في كل القرارات التي تأتي للصالح العام، ولكن ليس بالضرورة أن نوافق على قرارات تمس منظومة العدالة.

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