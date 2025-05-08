الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع ربة منزل سقطت من أعلى سلم منزلها بالفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

لقيت ربة منزل من الفيوم مصرعها، بعد أن سقطت من أعلى سلم منزل أسرتها، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

سقوط عجوز من أعلى سلم المنزل

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي خطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، عن مصرع ربة منزل سقطت من أعلى سلم منزل أسرتها بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين مصرع  'سامية.أ.ص  ' 53 سنة، لا تعمل، وتقيم بشارع الشادر بدائرة المركز، وأثناء صعودها  الي سطح المنزل اختل توازنها وسقطت من أعلى درج السلم، ما أدى إلى مصرعها في الحال، ولم يتهم أهلها أحدًا بالتسبب في سقوطها، ونفوا أن تكون هناك شبهة جنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، نتيجة السقوط من علو.

الأوقاف تسلم الفيوم طنين من لحوم الصدقات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الطب الشرعي النيابة المختصة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية توقيع الكشف الطبى سطح المنزل سقوط من علو مدير أمن الفيوم مركز شرطة سنورس مستشفي سنورس المركزي

مواد متعلقة

ربة منزل تتهم شقيق زوجها بالتحرش بطفلتها في الفيوم

الأوقاف تسلم الفيوم طنين من لحوم الصدقات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل وتوكتوك على طريق الفيوم ـ القاهرة

إخماد حريق داخل شقة سكنية بمدينة إبشواي في الفيوم

الأكثر قراءة

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

3 من أعضاء مجلس المحامين يثبتون إضرابهم أمام محكمة استئناف شمال القاهرة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4122 جنيها

إضراب المحامين أمام محاكم الاستئناف في أكتوبر رفضًا للرسوم القضائية (صور)

سيناريوهات قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلي والزمالك

محافظ القاهرة: سوق عبدالمجيد الحضاري يضم 4 مولات (فيديو)

تعرف على موعد اجتماع لجنة التظلمات لحسم أزمة مباراة الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الموت يوم عرفة، ما المراد بحسن الخاتمة وعلامتها؟

ما حكم عدم تعيين النية في السعي الواجب في الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية