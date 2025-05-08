مصرع ربة منزل سقطت من أعلى سلم منزلها بالفيوم

لقيت ربة منزل من الفيوم مصرعها، بعد أن سقطت من أعلى سلم منزل أسرتها، بدائرة مركز شرطة سنورس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

سقوط عجوز من أعلى سلم المنزل

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقي خطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، عن مصرع ربة منزل سقطت من أعلى سلم منزل أسرتها بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين مصرع 'سامية.أ.ص ' 53 سنة، لا تعمل، وتقيم بشارع الشادر بدائرة المركز، وأثناء صعودها الي سطح المنزل اختل توازنها وسقطت من أعلى درج السلم، ما أدى إلى مصرعها في الحال، ولم يتهم أهلها أحدًا بالتسبب في سقوطها، ونفوا أن تكون هناك شبهة جنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، نتيجة السقوط من علو.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.