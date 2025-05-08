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إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل وتوكتوك على طريق الفيوم ـ القاهرة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك، على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تصادم على الطريق الصحراوي في الفيوم

كان مدير  أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك، علي طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة شخصين  نتيجة تصادم توك توك وسيارة نقل، بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

 

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وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة العامة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وكتابة تقرير عن حالة المركبتين، وتولي التحقيق.

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