الأوقاف تسلم الفيوم طنين من لحوم الصدقات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلمت محافظة الفيوم، 2000 كيلو جرام لحوم مقدمة من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، حضر التسليم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، نائب المحافظ.

حرص الفيوم علي التعاون مع كل الوزارات

وقال محافظ الفيوم: إن المحافظة حريصة على التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالشكل الذي يعود بالنفع على أهالي القيوم، كما تضع المحافظة نصب أعينها تنفيذ المبادرات القومية التي تستهدف المواطنين الأكثر احتياجًا، وتسعى دائما لمد يد العون للمستحقين، بهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.

تسليم الفيوم دفعات متكررة

فيما قال الدكتور سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم: إن اللحوم سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأوقاف وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وعي من صكوك الإطعام سيتم وتوزع بشكل دوري، من خلال الدفعات المتتالية التى سيتم إرسالها للمحافظة من قبل وزارة الأوقاف.

وقالت الدكتورة شيرين فتحي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم: إن دفعة لحوم صكوك الإطعام والصدقات التي تم تسليمها اليوم، سيتم توزيعها على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة بمختلف مراكز المحافظة، لافتة إلى التعاون المستمر بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد من المستحقين والأسر الأولى بالرعاية.

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