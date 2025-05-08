مقتل 6 أشخاص جراء تحطم مروحية في الهند (فيديو)

أفادت صحيفة "هندوستان تايمز" بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخر إثر تحطم مروحية في منطقة جانغاني بولاية أوتاراخند فى الهند اليوم الخميس.

سقوط مروحية تابعة لشركة خاصة

وأضافت الصحيفة أن الحادث وقع حوالي الساعة 8:50 صباحا (بالتوقيت المحلي)، عندما سقطت مروحية تابعة لشركة خاصة، كانت في طريقها من يامونوتري دهام في واد عميق.

وقال مانوج أسوال، مسؤول مركز شركة “مانيري”: إن 6 ركاب بينهم الطيار لقوا حتفهم في الحادث، بينما يتم نقل الراكب المصاب جوا لتلقي العلاج في معهد عموم الهند للعلوم الطبية في ريشيكيش.

عمليات البحث والإنقاذ

وأضاف أسوال: "المروحية، المسجلة برقم VT-OXF، كانت تحمل 7 أفراد، بينهم الطيار، الذي تم التعرف عليه باسم الكابتن روبن سينغ، و6 ركاب. وكانت قادمة من يامونوتري دهام. وبعد تلقي الإنذار، وصلت فرق من قوة الاستجابة للكوارث الحكومية والشرطة المحلية على الفور إلى الموقع وبدأت عمليات البحث والإنقاذ".

وأشار إلى أن المروحية تم العثور عليها في واد يتراوح عمقه بين 200 و250 مترا.

رئيس وزراء أوتاراخند بوشكار سينج دهامي يأمر بفتح تحقيق في الحادث

وتابع: "يقوم أفراد قوة الاستجابة للكوارث الحكومية بالتعاون مع الشرطة المحلية ووحدات الطوارئ الأخرى، بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في التضاريس الوعرة."

ومن بين المتوفين 4 أشخاص من مومباي واثنان من أندرا براديش.

وأمر رئيس وزراء أوتاراخند بوشكار سينج دهامي بفتح تحقيق في الحادث.

وأعرب دهامي عن تعازيه في وفيات الحادث، كما وجه الإدارة المحلية بتقديم كل المساعدات الممكنة للمصاب.

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