محافظ القليوبية: مراجعة كافة المباني المُطلة على ممشى أهل مصر

أكدًَ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حرصه على ضرورة تسريع أعمال إنشاء ممشى أهل مصر المرحلة (د) لخلق متنفس جديد لمواطني مدينة بنها وزائريها، قائلًا إن الممشى سيمنح جميع المواطنين رؤية جديدة لكورنيش النيل بصورة لم نعهدها من قبل، لافتًا إلى أهمية زيادة المساحات المفتوحة للتنزه والإستفادة من مقومات السياحة الطبيعية التي تمتلكها القليوبية.

لتسريع وتيرة العمل...محافظ القليوبية يتفقد ميدانيًا مُستجدات أعمال إنشاء ممشى أهل مصر المرحلة (د)

تفقد محافظ القليوبية " ومرافقوه الأعمال الجارية في الممشى من أعمال التدبيش بطول القطاع بالكامل، وقد تم الانتهاء من تدبيش مساحة ٤٥٠ مترا تمهيدًا لبدء الأعمال، بالإضافة إلى زيادة مساحة الممشى لينتهي بعد نادي العمال بطول ٨٥٠ مترا، وقد تم التنسيق للأعمال النهائية من إنشاءات محلات على امتداد الممشى لتخدم المُترددين على الممشى بكافة الخدمات من وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما في ذلك مدخل الممشى الذي سيكون أخر حدود نادي الشرطة حتى نهاية نادي العمال طريق الرملة، علاوة على زيادة المساحات الخضراء بالممشى.

محافظ القليوبية، مراجعة كافة المباني المُطلة على الممشى والتأكُد من سلامتها الإنشائية

وشددَّ "محافظ القليوبية " خلال جولته بسرعة مراجعة كافة المباني المُطلة على الممشى والتأكُد من سلامتها الإنشائية، مع التشديد بضرورة توحيد الرؤية البصرية لواجهات المباني المُطلة على الممشى مع مراعاة تطبيق الهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى توحيد نمط الألوان لتلك المباني لتُضفي شكلًا حضاريًا يتماشى مع إنشاءات الممشى.

وفي السياق ذاته أوضحَّ " محافظ القليوبية" أن أعمال إنشاء المرحلة (د) من ممشى أهل مصر ستكون نقلة نوعية لأهالي القليوبية عامة وأهالي بنها خاصة، ليُصبح متنفس ومتنزه جديد للمواطنين، بالإضافة إلى رؤية النيل لجميع المواطنين من خارج الممشى، مُضيفًا أنه جار دراسة استغلال الجزيرة أمام الممشى لتكون متنزه آخر للمواطنين وسط النيل.

جاءت الجولة بحضور اللواء مدحت عبد الرحمن رئيس جهاز تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم عبد الله مهندس إستشاري الجهاز، والمهندسة إيمان إمام مدير عام التخطيط بالجهاز، والمهندس محمود القوني وكيل وزارة الري بالقليوبية، ياسر إبراهيم نائب رئيس مجلس مدينة بنها، ومسئولي الإدارة الهندسية والمشروعات بمجلس مدينة بنها وحماية النيل ومديرية الري والمهندسين المنفذين للمشروع ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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