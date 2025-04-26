السبت 26 أبريل 2025
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محافظات

مياه القناة: خطة متكاملة استعدادًا لفصل الصيف بمحافظات الإقليم

جانب من الجولات،
جانب من الجولات، فيتو

 أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، على تكثيف المراجعات والتفتيش والمتابعات اليومية على جميع محطات مياه الشرب ورفع ومعالجة الصرف الصحي والشبكات الرئيسية والفرعية بإقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" من خلال خطة متكاملة استعدادًا لفصل الصيف، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات والتشغيل، من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين. 

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متابعة انتظام سير العمل 

 وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه يتابع وبصفة مستمرة انتظام سير العمل والتشغيل بمحطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، وقطاع المعامل، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى أعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية فى العمل علي أكمل وجه. 

 

مراعاة أوقات الذروة 

 وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك مياه الشرب وخاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات حرارة الجو، حيث تم وضع خطة ومراجعة شاملة للمناطق الساخنة التي تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع متابعة فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع الأعطال المفاجئة على مدار الساعة. 

 

متابعة سحب عينات لمتابعة جودة المياه 

 كما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته لعمليات سحب عينات عشوائية من مياه الشرب من مختلف المناطق، المنازل ودار العبادة والمدارس والمقاهي، وذلك لعمل التحليل المطلوبة لها الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المواطنين في محافظات القناة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن حملة الملس والتطهير لخطوط وشبكات وبالوعات الصرف الصحي، تشمل جميع المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب الزيادة ومنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، بسبب زيادة استهلاك مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف.
 

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