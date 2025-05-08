قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا عن مرض الصرع

نظم قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط يوما علميا، حول مرض الصرع، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وعقد اليوم العلمي تحت إشراف الدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية، وبتنظيم من الدكتور طارق راجح رئيس وحدة الأمراض العصبية ورئيس اليوم العلمي، والدكتور رضا بدري، والدكتور محمد عبد الحميد مقرري اليوم العلمي.

تشخيص وعلاج مرض الصرع

شهد اليوم العلمي بجامعة أسيوط عدة محاضرات متنوعة، لتسليط الضوء على آخر المستجدات في تشخيص وعلاج مرض الصرع، وتبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين المتخصصين في هذا المجال، منها محاضرة بعنوان، نوبة التشنج الصرعي الأولى وتطور الصرع، للدكتور محمد عبد الحميد أستاذ الأمراض العصبية والنفسية.

كما شهد اليوم محاضرة حول الصرع الجزئي للأستاذ الدكتور رضا البدري أستاذ الأمراض العصبية والنفسية، ومحاضرة بعنوان، الطريق إلى العلاج الدوائي للأستاذ الدكتور أحمد نصر أستاذ الأمراض العصبية والنفسية، ومحاضرة بعنوان الصرع ما بعد السكتة الدماغية للأستاذ الدكتور محمود نجيب أستاذ الأمراض العصبية والنفسية.

وعقد قسم النفسية والعصبية بجامعة أسيوط محاضرة عن علاج النوبات الصرعية المتتابعة، للدكتورة أمل تهامي أستاذ الأمراض العصبية والنفسية، ومحاضرة حول التدخلات الجراحية لمرضى الصرع المستعصي، للدكتور محمود عمار مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب.

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