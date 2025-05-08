مستشفى العزازى النفسي بالشرقية يحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين

بدأت صباح اليوم بمستسفى العزازى النفسي وعلاج الإدمان بـأبوحماد محافظة الشرقية فعاليات اليوم العالمى لغسل اليدين، وذلك بمرور الدكتور عاطف أحمد مدير المستشفي وفريق مكافحة العدوى على جميع أقسام المستشفى ليتم التأكد من توافر جميع مستلزمات غسيل الأيدي، وتم التأكيد أيضا على خطوات غسيل الأيدي بشكل عملي وكذا الاستخدام الصحيح للقفازات وكيفية خلعها والتخلص الآمن منها، وذلك تماشيا مع الجهود الوطنية بشأن نظافة اليدين مع إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن نظافة اليدين في الرعاية الصحية، كما تم التركيز على منع سوء استخدام القفازات والتقليل من استخداماتها الغير ضرورية لتقليل هدر الرعاية الصحية وتقليل النفايات الطبية فضلا عن توفير الموارد اللازمة لتمكين ممارسة نظافة اليدين

وقال مدير المستشفى إن استخدام القفازات يكون للضرورة فقط ولا يغني أبدا عن نظافة اليدين مع مراعاة نظافة الأيدي قبل استخدام القفازات وبعدها، حيث تُوجّه منظمة الصحة العالمية رسالة قوية: "قد يكون الأمر متعلقا بالقفازات، ولكنه دائما لابد من نظافة اليدين".

ندوات تفاعلية وتوعوية مع المرضى والزائرين

وامتدت الفعاليات لتشمل ندوات تفاعلية توعوية مع المرضى المترددين على العيادات الخارجية، حيث تم التوجه إلى أماكن انتظار المرضى، وتم تقديم شرح مفصل للخطوات العملية لغسيل الأيدي، وذلك بالاستعانة بلوحات إرشادية والتأكيد على أهمية غسيل الأيدي في مكافحة العدوى والوقاية من العديد من الأمراض.

الأمانة العامة تدعم جميع برامج مكافحة العدوى

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على دعم جميع برامج مكافحة العدوى في المستشفيات والمراكز التابعة لها، حيث أن نظافة الأيدي من أبسط وأرخص الطرق وأفضلها وأقلها تكلفة ومن أكثر الإجراءات فعالية للسيطرة على العدوى.

ومنع انتقالها بين المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك برعاية الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة وسام أبوالفتوح مدير عام إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

مبادرة صحتك سعادة مع غسل الأيدى

وجاء ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية " صحتك سعادة " تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت اليوم إلى جانب فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي والذي يوافق الخامس من مايو من كل عام بمستشفى العزازي للصحة النفسيه وعلاج الإدمان للطب النفسي تحت إشراف الدكتور عاطف أحمد مدير المستشفى.

وجاء ذلك حرصا على تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمرضى ورفع الوعي بين الأطقم الطبية بهذا الشأن وتطبيق أفضل المعايير الدولية للمساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المتعلقة بالصحة.

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