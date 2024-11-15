الجمعة 15 نوفمبر 2024
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قوافل طبية لخدمة مرضى مستشفى العزازي النفسي بالشرقية

القوافل تقدم الخدمة
القوافل تقدم الخدمة لمرضى مستشفى العزازي النفسي  

صرح الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بـ  محافظة الشرقية، بأن فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية، نظم قافلة طبية للمرضى بمستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية،  وذلك من خلال العيادة المتنقلة في تخصص الباطنة العامة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير إدارة القوافل. 

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ويأتي ذلك في إطار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «صحتك سعادة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

الكشف على 135 مريضا نفسيا 

وقال عبدالفتاح إن الفريق الطبي بالعيادة المتنقلة في تخصص الباطنة العامة قام بتوقيع الكشف الطبي على ١٣٥ مريضا نفسيا ومريض إدمان بالمستشفى، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

اتخاذ الإجراءات الوقائية 

 وتم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وإجراء أعمال التطهير بـ العيادة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى والأطقم الطبية.

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وكيل وزارة الصحة يوجه الشكر للقوافل 

وقدم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبد الحكيم مدير إدارة القوافل العلاجية، وللفرق الطبية ولـ جميع المشاركين في هذا العمل، نظرًا لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

 

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الدكتور احمدد عبدالحكيم مدير ادارة القوافل مديرية الشؤون الصحية الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الدكتورة منن عبدالمفصود

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