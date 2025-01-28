الصحة النفسية بالشرقية تتفقد مستشفى العزازي

استقبل الدكتور عاطف أحمد مدير عام مستشفى الصحة النفسية بالعزازي محافظة الشرقية، الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة وسام أبوالفتوح مدير عام المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى النزلاء والمترددين والجمهور وصرف العلاج اللازم وتوقيع الكشف الطبي.

الأمين العام للصحة النفسية تمر على مرفقات المستشفى

وقامت الأمين العام للصحة النفسية بالمرور على أقسام المستشفى، وإبداء الملاحظات لتسهيل الخدمات للجمهور، وأثنت على سرعة استجابة إدارة المستشفى وإدارة الجودة بالمستشفى المختصة بمراجعة ومتابعة الخدمات المقدمة للمرضى والجمهور.

تنظيم زيارة ميدانية للمدرسة

كما قامت لجنة متخصصة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدرسة العزازي للصحة النفسية بالشرقية، وذلك فى إطار جهود الأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير ودعم التعليم الفني التمريضي للصحة النفسية وضمان أعلى مستويات الكفاءة.

والهدف الأساسي للزيارة هو إجراء اختبارات لاختيار اعضاء هيئة تدريس جدد لتلبية احتياجات المدرسة، نظرًا لعدم كفاية العمالة الفعلية الحالية تم تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والقيادات لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

تمت المقابلات وفق معايير محددة تتضمن اختيار الأفضل من المتقدمين بما يحقق مصلحة المدرسة والطلاب.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية للمدرسة، وأشادت اللجنة بالمستوى التعليمي المتميز للطلاب، حيث أظهروا التزامًا كبيرًا وتفاعلًا إيجابيًا مع العملية التعليمية رغم نقص الكوادر.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الإدارة العامة لشئون المعاهد الفنية الصحية، تحت قيادة الدكتورة مي العسال على تطوير التعليم الفني للصحة النفسية بما يواكب احتياجات القطاع الصحي المتزايدة، ويعزز منظومة الصحة النفسية في مصر.

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