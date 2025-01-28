الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الصحة النفسية بالشرقية تتفقد مستشفى العزازي

مستشفى العزازي
مستشفى العزازي

 استقبل الدكتور عاطف أحمد مدير عام مستشفى الصحة النفسية بالعزازي محافظة الشرقية، الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة وسام أبوالفتوح مدير عام المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى  النزلاء والمترددين والجمهور وصرف العلاج اللازم وتوقيع الكشف الطبي. 

صحة الشرقية: تلبية احتياجات مدرسة التمريض بمستشفى العزازى النفسي

الأمين العام للصحة النفسية تمر على مرفقات المستشفى 

 وقامت الأمين العام للصحة النفسية بالمرور على أقسام المستشفى، وإبداء الملاحظات لتسهيل الخدمات للجمهور، وأثنت على سرعة استجابة إدارة المستشفى وإدارة الجودة بالمستشفى المختصة بمراجعة ومتابعة الخدمات المقدمة للمرضى والجمهور.

 

تنظيم زيارة ميدانية للمدرسة 

 كما قامت لجنة متخصصة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدرسة العزازي للصحة النفسية بالشرقية، وذلك فى إطار جهود الأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير ودعم التعليم الفني التمريضي للصحة النفسية وضمان أعلى مستويات الكفاءة.

 

والهدف الأساسي للزيارة هو إجراء اختبارات لاختيار اعضاء هيئة تدريس جدد لتلبية احتياجات المدرسة، نظرًا لعدم كفاية العمالة الفعلية الحالية  تم تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والقيادات لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

 

تمت المقابلات وفق معايير محددة تتضمن اختيار الأفضل من المتقدمين بما يحقق مصلحة المدرسة والطلاب.

 

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية للمدرسة، وأشادت اللجنة بالمستوى التعليمي المتميز للطلاب، حيث أظهروا التزامًا كبيرًا وتفاعلًا إيجابيًا مع العملية التعليمية رغم نقص الكوادر.

قوافل طبية لخدمة مرضى مستشفى العزازي النفسي بالشرقية

 وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الإدارة العامة لشئون  المعاهد الفنية الصحية، تحت قيادة الدكتورة  مي العسال على تطوير التعليم الفني للصحة النفسية بما يواكب احتياجات القطاع الصحي المتزايدة، ويعزز منظومة الصحة النفسية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى العزازى النفسي الدكتور عاطف احمد مدير عام مستشفى العزازى الدكتورة منن عبدالمقصود الامين العام للصحة النفسيةة الدكتورة وسام ابوالفتوج مدير عام المستشفيات

مواد متعلقة

صحة الشرقية: تلبية احتياجات مدرسة التمريض بمستشفى العزازى النفسي

الصحة: انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية

قوافل طبية لخدمة مرضى مستشفى العزازي النفسي بالشرقية
ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

بسبب جراديشار، بيراميدز يطالب بنقاط مباراة الأهلي

زغلول صيام يكتب: رحيل معلول وقيد عبد الشافي واستمرار شيكا.. الله يرحم خالتي عواطف!!

تطورات صادمة في مفاوضات محمد صلاح وليفربول

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المرأة ذات التجارب الزوجية المتعددة مع من تكون في الآخرة ؟

أهم الأعمال المستحبة في شهر شعبان وأفضل الأدعية المستحب ترديدها

تفسير حلم تسوس الأسنان في المنام وعلاقته بحل جميع المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية