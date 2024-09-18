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وكيل صحة الشرقية يلتقي مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية

وكيل وزارة الصحةيلتقي
وكيل وزارة الصحةيلتقي بمديرمستشفى العزازي النفسى بالشرقية

التقى الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالدكتور محمد مصطفى مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، بمكتب وكيل الوزارة.

لقاء وكيل وزارة الصحة بمدير عام العزازي النفسي-فيتو

الأمانة العامة للصحة النفسية تتفقد سير العمل بمستشفى العزازي بالشرقية

اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون المشترك

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

لقاء وكيل وزارة الصحة بمدير عام العزازي النفسي-فيتو

التنسيق مع الدكتورة منن عبد المقصود 

وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، في تقديم الدعم النفسي للمرضى بمحافظة الشرقية.

الاستعانة بالأطباء النفسيين فى دعم مصابي الحوادث

وبالاضافة الى الاستعانة بالأطباء النفسيين بمستشفى العزازي في دعم مصابي الحوادث الكبرى.

لقاء وكيل وزارة الصحة بمديرعام العزازي النفسي-فيتو

مستشفى العزازي النفسي بالشرقية يحتفل بمبادرات السيسي الصحية

تجهيز فريق دعم نفسي 

وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء ضرورة تجهيز فريق دعم نفسي لتقديم هذا الدعم النفسي للمرضى بصورة شهرية، وفي حالات الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

لقاء وكيل وزارة الصحة بمديرعام العزازي النفسي-فيتو

 

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الدكتور محمد مصطفى مدير مستشفى العزازة النفسي الدكتور هانى جميعة وكسل وزارة الصحة محافظة الشرقية مساء الثلاثاء الموافق 17 9 2024 مستشفى العزازى النفسي الدتورة منن عبدالمقصود الامين العام للامانة العامة للصحة النفسية

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