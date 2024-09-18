وكيل صحة الشرقية يلتقي مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية
التقى الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالدكتور محمد مصطفى مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، بمكتب وكيل الوزارة.
اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون المشترك
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
التنسيق مع الدكتورة منن عبد المقصود
وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، في تقديم الدعم النفسي للمرضى بمحافظة الشرقية.
الاستعانة بالأطباء النفسيين فى دعم مصابي الحوادث
وبالاضافة الى الاستعانة بالأطباء النفسيين بمستشفى العزازي في دعم مصابي الحوادث الكبرى.
تجهيز فريق دعم نفسي
وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء ضرورة تجهيز فريق دعم نفسي لتقديم هذا الدعم النفسي للمرضى بصورة شهرية، وفي حالات الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.
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