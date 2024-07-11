الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فريق طبي يزور دار كبار بلا مأوى في مستشفى العزازي بالشرقية

زيارة لدار كبار بلا
زيارة لدار كبار بلا مأوى بالعزازي النفسي بالشرقية

قال الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي بالشرقية إن فريق علاجي قام بزيارة ميدانية اليوم  لدار كبار بلا مأوى بالمستشفى تحت قيادة مدير المستشفى ومشاركة كل من الدكتور محمد عادل أخصائي الطب النفسي والدكتور الصيدلي أحمد رمضان و نعمة السيد فنية التمريض وأماني عبد الله فنية التمريض أيضا.

زيارة ميدانية للعزازي النفسي، فيتو

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية

زيارة ميدانية للعزازي النفسي، فيتو

وجاء ذلك لمناظرة ومتابعة حالة المرضى المقيمين بالدار وهو ما يأتي ضمن برنامج وحدة طب المجتمع بالمستشفى والتي تعتني بكبار السن بشكل أوسع بالمستشفى. 

زيارة ميدانية للعزازي النفسي، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمد مصطفى مدير عام المستشفى العزازى النفسي محافظ الشرقية الدكتورة منن عبدالمقصود الامين العام للصحة النفسية وعلاج الادمان الدكتورة وسام ابو الفتوح مدير ادارة المستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مواد متعلقة

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى العزازي للصحة النفسية

العزازى النفسي يستضيف احتفالية معاهد التمريض بالامانة العامة

فاعليات توعوية لحملة عيد من غيرها بمستشفى العزازى النفسي فى الشرقية

مستشفى العزازى تقيم دورة رمضانية بالاشتراك مع نزلاء طنطا للصحة النفسية

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

خبير اقتصادي يكشف حقيقة بيع عقارات رأس الحكمة لغير المصريين فقط

إخماد حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ في جامعة طنطا

آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

كامل الوزير: نستهدف توفير 8 ملايين فرصة عمل في قطاع الصناعة

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في أرقام (إنفوجراف)

بث مباشر، قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

منوعات

المزيد

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

حرب النجوم، مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 11- 7- 2024 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

شيخ الأزهر لنائب رئيس إندونيسيا: عالمنا الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود والخروج بصوت موحد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية