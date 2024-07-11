فريق طبي يزور دار كبار بلا مأوى في مستشفى العزازي بالشرقية
قال الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي بالشرقية إن فريق علاجي قام بزيارة ميدانية اليوم لدار كبار بلا مأوى بالمستشفى تحت قيادة مدير المستشفى ومشاركة كل من الدكتور محمد عادل أخصائي الطب النفسي والدكتور الصيدلي أحمد رمضان و نعمة السيد فنية التمريض وأماني عبد الله فنية التمريض أيضا.
وجاء ذلك لمناظرة ومتابعة حالة المرضى المقيمين بالدار وهو ما يأتي ضمن برنامج وحدة طب المجتمع بالمستشفى والتي تعتني بكبار السن بشكل أوسع بالمستشفى.
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