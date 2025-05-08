الخميس 08 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم المدارس التابعة للأونروا بمخيم شعفاط

قوات الاحتلال تقتحم
قوات الاحتلال تقتحم المدارس التابعة للأونروا بمخيم شعفاط

 قالت محافظة القدس، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدارس التابعة للأونروا بمخيم شعفاط وعلقت أوامر تقضي بإخلائها وإغلاقها.

وأضافت محافظة القدس: قوات الاحتلال تطلب من طلبة المدارس التابعة للأونروا والطواقم التعليمية مغادرة المكان فورا.

ضم الضفة الغربية

 وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، يوم الإثنين، إن إسرائيل ستضم الضفة الغربية بعد أن ننتهي من احتلال غزة.

توسيع العملية العسكرية في غزة

وتابع سموتريتش، المجلس السياسي والأمني، الذي صوت بالإجماع على توسيع العملية في غزة، قرر عدم الانسحاب من القطاع حتى بعد إطلاق سراح الأسرى.

وزعم وفق ما نقلت القناة 13 العبرية، أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الأسرى، محذرا حركة حماس من دفع ثمن باهظ في حال تعرضهم للأذى.

وكشف سموتريتش عن نوايا الاحتلال قائلا: إن "إسرائيل ستضم الضفة الغربية لكن ليس الآن وإنما بعد أن ننتهي من قطاع غزة". 

وجاءت تصريحات سموتريتش بعد أن، قال مصدر سياسي في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق صباح الاثنين إن، الخطة ستشمل، من بين أمور أخرى، احتلال القطاع والسيطرة على الأراضي، ونقل سكان غزة إلى الجنوب، وحرمان حماس من القدرة على توزيع الإمدادات الإنسانية، وشن هجمات قوية ضدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الضفة الغربية غزة سموتريتش محافظة القدس

مواد متعلقة

فضيحة جيش الاحتلال، تفاصيل واقعة تحرش بجندية تحارب في غزة وطعنها بالحمام

الاحتلال: إصابة جنديي احتياط بجروح خطرة في عملية حاجز ريحان

إصابة 4 إسرائيليين في إطلاق نار على حاجز ريحان شمال الضفة الغربية

وزير إسرائيلي: سنضم الضفة بعد احتلال غزة

الأكثر قراءة

موعد تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الخميس وهذا العيار يسجل 4122 جنيها

بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف لـ فيتو نظام الدراسة بـ«الجامعة الأهلية»

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا اليوم

بحضور السيسي وبوتين، قوات مصرية تشارك في العرض العسكري باحتفالات موسكو بعيد النصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 8 مايو 2025

الدوري الممتاز، ترتيب مجموعة التتويج قبل مباراة الأهلي والمصري

خدمات

المزيد

يصل لـ 3 ملايين جنيه، تفاصيل وإجراءات قرض السيارة في البنك الأهلي 2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيه، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في مجلس النواب بخصوص الإيجار القديم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عدم تعيين النية في السعي الواجب في الحج؟ دار الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية