هل الصرع مرض معد وليس له علاج؟ الصحة توضح

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مرض الصرع غير معدي وليس كما يتردد من معلومات خاطئة بأنه مرض معدي ليس له علاج.

عدد المصابين بمرض الصرع عالميا

وأوضحت وزارة الصحة أن مرض الصرع يؤثر على ٥٠ مليون شخص في العالم ويصيب المخ ويتميز بنوبات متكررة عبارة عن حركات لا ارادية تصيب الجسم كله أو أجزاء منه كما أن المرض يمكن أن يسبب فقدان الوعي وعدم التحكم في الأمعاء أو المثانة.

ما هو مرض الصرع؟

ومرض الصرع يصيب الدماغ حيث لا ترسل الخلايا العصبية الإشارات بشكل صحيح، مما يسبب النوبات.



والنوبات هي انفجارات غير منضبطة من الأنشطة الكهربائية التي تغير الأحاسيس والسلوكيات والوعي وحركات العضلات.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج الصرع، إلا أن العديد من خيارات العلاج متاحة.

ويمكن لما يصل إلى 70% من الأشخاص المصابين بالصرع ضبط المرض باستخدام الأدوية.

ماذا يحدث في الدماغ عندما تصاب بالصرع؟



ترسل الخلايا الموجودة في دماغ الإنسان رسائل إلى جميع مناطق الجسم وتستقبلها.

ويتم نقل هذه الرسائل عبر نبضة كهربائية مستمرة تنتقل من خلية إلى أخرى.

ويسبب هذا الاضطراب الكهربائي تغيرات في الوعي بما في ذلك فقدان الوعي، والأحاسيس، والعواطف، وحركات العضلات.



علاج الصرع

تشمل علاجات السيطرة على الصرع الأدوية المضادة للنوبات، والأنظمة الغذائية الخاصة والجراحة.

الأدوية المضادة للنوبات



يمكن للأدوية المضادة للنوبات السيطرة على النوبات لدى حوالي 60% إلى 70% من الأشخاص المصابين بالصرع.

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على أكثر من 20 دواءً مضادًا للنوبات لعلاج الصرع.

وأكدت وزارة الصحة، أن ٧٠% من المصابين بالصرع يمكنهم السيطرة علي النوبات والتخلص منها وذلك من خلال الاستخدام المناسب للأدوية المضادة للصرع.

وقالت وزارة الصحة إن نوبات الصرع عبارة عن نوبات وجيزة من الحركات اللاإرادية قد تشمل جزء من الجسم أو الجسم كله.

وأوضحت وزارة الصحة أن نوبات الصرع يصاحبها فقدان الوعي وفقدان التحكم في وظائف الأمعاء والمثانة

وكشفت وزارة الصحة عن أسباب الإصابة بالصرع منها:

بعض المتلازمات الجينية

إصابات الرأس الوخيمة

العيوب الخلقية

اعتلالات وراثية مصحوبة بتشوهات الدماغ

نقص الأكسجين أثناء الولادة

أورام المخ

السكتات الدماغية

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح لكيفية التعامل مع شخص مُصاب بنوبة صرع منها:

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١-إخلاء المحيط: الحرص على إبعاد الشخص عن أي أدوات أو عوامل خطورة.​



٢-الانخفاض: مساعدة الشخص على الجلوس أو الاستلقاء بتأنّ على الأرض.​



٣-الاستدارة: تنفس المريض يتحسّن لو استلقى على جانبه، ويجب توجيه فم المريض نحو الأرض للتأكد من عدم دخول لعابه في مجرى الهواء.​

٤-حماية الرأس: ضع شيئًا ناعمًا لينا تحت رأسه.​



٥-تجنب الاختناق: عدم وضع أي شيء في فم المريض، فقد يكسر المريض أسنانه أو يختنق في حال وجود أي شيء في فمه أثناء النوبة.​



٦-عدم تقييد حركة المريض: عدم منع المريض من الحركة لأنه يزيد من انزعاجه ويمكن يؤدي لإصابته.​



٧-مراعاة الوضع: الطلب من الأشخاص المحيطين بالمريض والغير قادرين على المساعدة، الابتعاد عنه وإعطائه متنفسًا، وبقاء الأشخاص المختصين فقط أو من يستطيع مساعدته إلى جانب المريض حتى انتهاء النوبة وشرح ما جرى له بعبارات بسيطة.

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