في يومه العالمي، كل ما تحتاج معرفته عن مرض الصرع

يعاني الأشخاص المصابون بالصرع عادةً من نوبات متكررة، وتحدث هذه النوبات بسبب خلل في النشاط الكهربائي في الدماغ، مما يزعج مؤقتًا أنظمة الرسائل بين خلايا الدماغ.

تصف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الصرع بأنه "حالة دماغية شائعة تسبب نوبات متكررة".

أعراض الصرع

الأعراض الرئيسية للصرع هي النوبات المتكررة، ومع ذلك، إذا عانى الشخص من واحد أو أكثر من الأعراض التالية، فيجب عليه طلب العناية الطبية، حيث قد يشير ذلك إلى الصرع:

نوبة تشنج بدون حمى

نوبات إغماء قصيرة أو ارتباك في الذاكرة

نوبات إغماء متقطعة، يفقد خلالها السيطرة على الأمعاء أو المثانة، وغالبًا ما يتبعها تعب شديد

عدم استجابة مؤقتة للتعليمات أو الأسئلة

تصلب مفاجئ بدون سبب واضح

سقوط مفاجئ بدون سبب واضح

نوبات مفاجئة من الرمش بدون محفزات واضحة

نوبات مفاجئة من المضغ بدون سبب واضح

يبدو مؤقتًا مشوشًا وغير قادر على التواصل

حركات متكررة تبدو لا إرادية

خوف بدون سبب واضح

ذعر أو غضب

تغيرات غريبة في الحواس، مثل الشم واللمس والصوت

ارتعاش الذراعين أو الساقين أو الجسم، والذي سيظهر على شكل مجموعة من الحركات السريعة المتشنجة عند الأطفال

قد تسبب الحالات التالية أعراضًا مشابهة لتلك السابقة، لذا قد يخطئ بعض الأشخاص في فهمها على أنها أعراض الصرع:

ارتفاع درجة الحرارة مع أعراض تشبه أعراض الصرع

الإغماء

النوم القهري، أو نوبات النوم المتكررة أثناء النهار

الخدار، أو فترات ضعف العضلات الشديد

اضطرابات النوم

الكوابيس

نوبات الهلع

حالة الهروب، وهي حالة نفسية نادرة ينسى فيها الشخص تفاصيل حول هويته

النوبات النفسية، أو النوبات ذات السبب النفسي أو النفسي

علاج الصرع

لا يوجد علاج حاليًا لمعظم أنواع الصرع.

قد يصف الطبيب أدوية مضادة للصرع للمساعدة في منع النوبات، وإذا لم تنجح هذه الأدوية، فإن بعض الخيارات المحتملة الأخرى تشمل الجراحة، أو تحفيز العصب المبهم، أو اتباع نظام غذائي خاص.

يتمثل هدف الأطباء في منع حدوث المزيد من النوبات، كما يهدفون إلى منع الآثار الجانبية حتى يتمكن الشخص من عيش حياة نشطة ومنتجة.

مضادات الصرع

تبدو مضادات الصرع أنها تساعد في السيطرة على النوبات في حوالي 60 - 70% من الحالات، ويحدد نوع النوبات التي يعاني منها الشخص الدواء المحدد الذي سيصفه الطبيب.

يتناول الأشخاص غالبية مضادات الصرع عن طريق الفم، تشمل الأدوية الشائعة لعلاج الصرع ما يلي:

حمض الفالبرويك

كاربامازيبين

لاموتريجين

ليفاتيراسيتام

من المهم ملاحظة أن بعض الأدوية قد تمنع النوبات لدى شخص ما ولكنها لا تمنعها لدى شخص آخر، حتى عندما يجد الشخص الدواء المناسب، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الجرعة المثالية.

الجراحة

إذا كان دواءان على الأقل غير فعالين في السيطرة على النوبات، فقد يفكر الطبيب في التوصية بإجراء جراحة الصرع، وجدت الدراسات أن 62% من البالغين و50% من الأطفال المصابين بالصرع لم يصابوا بنوبات لمدة 7 سنوات تقريبًا بعد جراحة الصرع.

وتتضمن بعض الخيارات الجراحية ما يلي:

استئصال الفص: أثناء هذا الإجراء، يقوم الجراح بإزالة الجزء من الدماغ الذي تبدأ فيه النوبات، هذا هو أقدم نوع من جراحات الصرع.

قطع متعدد تحت الفص الصدغي: أثناء هذا الإجراء، يقوم الجراح بإجراء عدة قطع للحد من النوبات في جزء واحد من الدماغ.

قطع الجسم الثفني: يقوم الجراح بقطع الاتصالات العصبية بين نصفي الدماغ، وهذا يمنع النوبات من الانتشار من جانب واحد من الدماغ إلى الجانب الآخر.

استئصال نصف الكرة المخية: في الحالات القصوى، قد يحتاج الجراح إلى قطع نصف الكرة المخية، وهو نصف القشرة المخية للدماغ.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي الخضوع للجراحة إلى تقليل تكرار وشدة نوباتهم، ومع ذلك، غالبًا ما يكون من المهم الاستمرار في تناول أدوية مضادة للصرع لعدة سنوات بعد الإجراء.

خيار جراحي آخر هو زرع جهاز في الصدر لتحفيز العصب المبهم في الجزء السفلي من الرقبة، ويرسل الجهاز تحفيزًا كهربائيًا مبرمجًا مسبقًا إلى الدماغ للمساعدة في تقليل النوبات.

النظام الغذائي لمرضي الصرع

قد يلعب النظام الغذائي دورًا في تقليل النوبات، واقترحت المراجعات بحثية أجريت أن الأنظمة الغذائية عالية الدهون ومنخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تفيد الأطفال والبالغين المصابين بالصرع.

استخدمت خمس من الدراسات في المراجعة النظام الغذائي الكيتوني، بينما استخدمت خمس دراسات أخرى نظام أتكينز الغذائي المعدل، وتشمل الأطعمة النموذجية في هذه الأنظمة الغذائية البيض والأفوكادو والجبن والمكسرات والأسماك وبعض الفواكه والخضروات.

وجدت المراجعات أن 32٪ من المشاركين في الدراسة الذين يلتزمون بالنظام الغذائي الكيتوني و29٪ من أولئك الذين يتبعون نظام أتكينز الغذائي المعدل شهدوا انخفاضًا بنسبة 50٪ على الأقل في انتظام النوبات.

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