خططوا ونفذوا وشغلوا وقالولهم شكرا، تصفية عشرات المهندسين والعمال بالمشروع القومي بمحطة مياه الهنادي بالأقصر

بجرة قلم ضيعوا مستقبل العشرات رغم خبرتها، هذا ماحدث في شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، التي أسندت تنفيذ المشروع القومي لمحطة مياه الشرب بالهنادي لإحدى الشركات التي بدورها استعانت بمهندسين وفنيين وعمال مهرة، لكن بعد تسليم المشروع أصبح هؤلاء في مهب الريح.

ورغم توجه الدولة بتوفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم إلا أن الشركة المنفذة لمشروع محطة مياه الهنادي لهما رأي آخر، حيث قررت تصفية العمالة التي شهدت مرحلة التنفيذ والتركيب والتشغيل على مدار 3 سنوات كاملة.

والغريب أن قرار التصفية جاء في ظل احتياج مشروع محطة مياه الهنادي لأيدي عاملة ذو خبرة، حيث يرى المهندسون والعاملون والفنيون الذين قاموا بتنفيذ وتركيب وتشغيل المحطة على مدار 3 سنوات أنهم الأولى بالتعيينات أو العقود، خاصة أن المشروع ضخم ويحتاج لأيدي عاملة مدربة.

وبحسب المذكرة إلى رفعها هؤلاء إلى رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي ولرئيس مجلس الوزراء، أشاروا إلى أنهم انتهوا من تنفيذ مشروع بمحطة مياه الشرب بالهنادي بمحافظة الأقصر منذ شهر يونيو ٢٠٢٤ ثم بدأوا في أعمال التشغيل للمواطنين، وهذا نتاج عمل دؤوب لمدة 3 سنوات كاملة بدءا بمرحلة التنفيذ والتركيب والتشغيل لكنهم فوجئوا بقرار التصفية.

وأضافوا: “نقيم في القرى المجاورة للمحطة وعلى دراية بأعمال التشغيل والصيانة للمحطة نتيجة ما اكتسبناه من خبرات أثناء أعمال التخطيط والتنفيذ والتركيب والتشغيل للمشروع لكن الشركة المنفذة للمشروع تستعد لتسليم أعمال التشغيل إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر الهيئة المالكة للمشروع نظرًا لنهو فترة التشغيل للمشروع، وتصفية كافة العمالة المدربة بالمشروع، وحيث أن اعتمادنا الوحيد على هذا المصدر من الرزق ومعنا أسر وأولاد نعولهم في مراحل التعليم المختلفة”.

وناشد المهندسون والفنيون والعاملون بمحطة مياه الشرب بالهنادي الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، التدخل وإنقاذهم من التشريد.

وطالبوا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بالاستعانة بهم في أعمال تشغيل المحطة بنظام حتي لا ينقطع مصدر رزقهم الوحيد بعد 3 سنوات من العمل الشاق حتى تخرج محطة مياه الهنادي بهذا الشكل ويرى المشروع النور.

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