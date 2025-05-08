بحوزته مخدرات وسلاح، تفاصيل القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة بالمنصورة

نجح رجال مباحث مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في ضبط عنصر شديد الخطورة من طناح متهم في قضايا مخدرات.

ضبط عنصر شديد الخطورة في المنصورة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب؛ رئيس مباحث مركز المنصورة؛ من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة ويدعى “أ. أ. س. ع” وشهرته ريشة؛ 42 عامًا؛ عاطل ومقيم قرية طناح والسابق اتهامه في العديد من قضايا تجارة المخدرات.



مضبوطات بحوزة المتهم

تم ضبط المتهم وبحوزته: سلاح ناري (بندقية خرطوش) و(فرد خرطوش محلى الصنع) وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الهيروين وميزان حساس ومبلغ مالي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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