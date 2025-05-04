وكيل تعليم الدقهلية يتفقد اللمسات النهائية لافتتاح حمام السباحة (صور)

تفقد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية اعمال انشاء حمام سباحة تمهيدا الافتتاح.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد اللمسات النهائية لحمام سباحة التربية والتعليم تمهيدًا لافتتاحه

رافق وكيل تعليم الدقهلية، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، عبد الوهاب الغندور مكتب وكيل الوزارة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية



حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التشغيلية له تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة مرة أخرى.

حمام سباحة تعليم الدقهلية خضع لأعمال تجديد وإحلال وصيانة علي أعلى مستوى

ومما هو جدير بالذكر أن هذه المنشأة الرياضية الحيوية المملوكة لمنظومة تعليم الدقهلية والتي خضعت لأعمال تجديد وإحلال وصيانة علي أعلى مستوى ستسهم بشكل مباشر في تقديم خدمات منشودة لطلاب المدارس من أبناء محافظة الدقهلية من مختلف المراحل الدراسية

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