"رياضية المنصورة" تستقبل المشاركين في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم

استقبل الدكتور أحمد عبد العظيم، عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، البروفيسور أوليفر شتول – عميد كلية علوم الرياضة بجامعة مارتن لوثر، والبروفيسور راينر شيليرمان – أستاذ العلوم الاجتماعية والصحية بجامعة ريجنسبورج، بحضور وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، الدكتور عمرو سعد أستاذ علم النفس الرياضي بالكلية والمشرف على المشروع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم الكامل في المجتمع، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030.

جاءت هذه الزيارة عقب إعلان فوز جامعة المنصورة بأول مشروع دولي من نوعه في الشرق الأوسط وألمانيا، لإنشاء برنامج ماجستير متخصص في علم النفس الرياضي لذوي الهمم، بتمويل قدره 400 ألف يورو من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم، ودمجهم الكامل في المجتمع، ومنحهم فرصًا متكافئة تتيح لهم المشاركة الفاعلة جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، كما تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخطة الوزارة في هذا الشأن.

حيث يمتد تنفيذ المشروع من عام 2025 حتى عام 2028، بالشراكة مع جامعتي مارتن لوثر وريجنسبورج الألمانيتين، تحت إشراف الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبقيادة الدكتور عمرو رشدي سعد، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية.

من جانبه، صرّح الدكتور شريف خاطر بأن هذا المشروع يُعد إنجازًا تاريخيًا، إذ يمثل أول درجة ماجستير معتمدة في تخصص علم النفس الرياضي لذوي الهمم تُمنح بالتعاون مع جامعتي مارتن لوثر وريجنسبورج، مؤكدًا أن ذلك يعكس ريادة جامعة المنصورة وتفوقها الأكاديمي والبحثي في خدمة قضايا مجتمعية محورية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تفعيل توجيهات القيادة السياسية في تمكين ذوي الهمم، وتوفير برامج أكاديمية متخصصة تواكب التطورات العالمية، وتسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.

بدوره، أكَّد الدكتور طارق غلوش أهمية البُعد الدولي لهذا المشروع، مشيرًا إلى أنه يعكس ثقة الجهات البحثية الدولية في إمكانات جامعة المنصورة، ويعزز فرص تطوير البحث العلمي المرتبط بالاحتياجات الإنسانية والاجتماعية.

وأعرب الدكتور أحمد عبد العظيم عبد الله عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تقديم برامج تعليمية مبتكرة، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التربية الرياضية، كما توجه بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور طارق غلوش،نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب المشاركين في المشروع، مشيدًا بدعم الهيئة الألمانية (DAAD) لهذا التعاون الأكاديمي البنّاء.

وخلال الزيارة، استعرض عميد الكلية برامج الكلية وخطتها الاستراتيجية، وآليات تنفيذها، معربًا عن تفاؤله بأن يكون هذا المشروع انطلاقةً نحو مزيد من التقدُّم والتعاون في خدمة فئات المجتمع كافة، ثم قدّم درع الكلية اعتزازها وتقديرًا إلى الضيوف الألمان أعضاء المشروع وكذلك المشرف على المشروع من الكلية.

وبهذا الإنجاز، تُواصل كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة ريادتها الأكاديمية والتطبيقية، وتؤكد التزامها برسالة الجامعة في دعم قضايا المجتمع، والارتقاء بالبحث العلمي والتعليم العالي في ضوء رؤية الدولة المصرية.

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