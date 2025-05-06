الأربعاء 07 مايو 2025
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رياضة

كرة السلة، قمة جديدة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر

كأس مصر لكرة السلة،
كأس مصر لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية يوم الخميس المقبل، أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًّا أحمد عمر، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وتسبقها مواجهة قوية بين الزمالك وسبورتنج على المركز الثالث.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الكأس، بعد الفوز على الزمالك في الدور قبل النهائي.

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كرة السلة الأهلي اوجستي بوش الاتحاد السكندري كأس مصر

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