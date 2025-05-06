كرة السلة، اليوم انطلاق مواجهات نصف نهائي كأس مصر

كرة السلة، تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة رجال للموسم الحالي 2024/ 2025.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

موعد مباريات قبل نهائي كأس مصر

ويواجه النادي الأهلي نظيره سبورتنج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويقود مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، طاقم تحكيم أجنبي، حيث أسند الاتحاد مهمة إدارة اللقاء لكل من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

فيما يقود مباراة الأهلي وسبورتنج طاقم تحكيم دولي مكون من، وائل إبراهيم، محمد المنشاوي، عمرو زاهد.

يذكر أنه في مباريات الدور النهائي، يتقابل الفريقان المتأهلان في التاسعة من مساء الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

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