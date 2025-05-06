الثلاثاء 06 مايو 2025
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رياضة

اتحاد كرة السلة يطمئن على جاهزية صالة الشباب والرياضة لاستضافة كأس مصر

صالة وزارة الشباب
صالة وزارة الشباب والرياضة، فيتو

كرة السلة، حرص الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، على تجهيز صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادًا لاحتضان نهائيات كأس مصر لكرة السلة رجال.

 وتم الانتهاء من تركيب الأرضيات الخاصة باتحاد كرة السلة، والتأكد من جاهزية الصالة بشكل كامل، من أجل خروج المنافسات التي تقام عليها بالشكل الذي يليق بكرة السلة المصرية، وحفاظًا على سلامة جميع لاعبي الفرق المختلفة.

 

وتحتضن صالة وزارة الشباب والرياضة منافسات نصف نهائي ونهائي كأس مصر لكرة السلة رجال للموسم 2024-2025، يومي الثلاثاء والخميس الموافقين 6 و8 مايو الجاري.

ويواجه النادي الأهلي نظيره سبورتنج، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بينما يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في التاسعة مساءً.

ويقود مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، طاقم تحكيم أجنبي، حيث أسند الاتحاد مهمة إدارة اللقاء لكل من، الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

فيما يقود مباراة الأهلي وسبورتنج طاقم تحكيم دولي مكون من، وائل إبراهيم، محمد المنشاوي، عمرو زاهد.

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