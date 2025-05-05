انطلاق دوري كرة السلة جلوس.. وغياب مسئولي الشباب والرياضة بالفيوم

انطلقت، اليوم الإثنين، بـ محافظة الفيوم، بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة السلة جلوس، وبدأت بمبارة نادي متحدي الإعاقة بمحافظة الفيوم، صاحب الأرض، وفريق بني سويف، التي انتهت بفوز متحدي الإعاقة بالفيوم علي فريق بني سويف بنتيجة 32/13.

مدة البطولة والفرق المشاركة

وتستمر البطولة حتي يوم 8 مايو الجاري، بصالة نادي قارون الرياضي، ويشارك فيها 8 فرق لكرة السلة جلوس علي مستوي الجمهورية، بدون تواجد لأي من مسئولي الشباب والرياضة، كنا تفتقر البطولة الرعاة، ما أثر علي تواجد الجماهير بصالة نادي قارون، فقد اثر عدم وجود رعاة علي الترويج للبطولة، كما غاب عن الإدارة المحلية لمحافظة الفيوم الترويج للبطولة كنوع من أنواع السياحة الداخلية.

نادي متحدي الإعاقة يمثل الفيوم في البطولة

ويمثل الفيوم في البطولة فريق نادي متحدي الإعاقة الرياضي، الذي استعد بقوة لخوض منافسات الدوري العام ويأمل الفريق في تحقيق نتائج مشرفة تليق باسم النادي، خاصة في ظل الدعم المتزايد لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية.

ودعت عضو محلس النواب السابق، نشوى حسين رئيس نادي متحدي الإعاقة بالفيوم، جمهور الفيوم ومختلف فئات المجتمع إلى حضور المباريات ومساندة الفريق، لما لذلك من دور مهم في دعم الأبطال الرياضيين ورفع روحهم المعنوية، وتعزيز ثقافة الاندماج والتمكين الرياضي لذوي الهمم.

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