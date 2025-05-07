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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث دهس مقطورة لعدد من السيارات على دائري السلام (فيديو وصور)

حادث مروع على دائري
حادث مروع على دائري السلام.. مقطورة تدهس سيارات، فيتو

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع  على  الطريق الدائري بمنطقة السلام، مساء اليوم،  بعد أن اندفعت مقطورة مسرعة ودهست عددًا من السيارات، وتحطم عدد من المركبات بشكل كامل، وسط حالة من الزحام المروري الشديد.

وقع الحادث تحديدًا بعد مطلع دائري السلام في اتجاه مؤسسة الزكاة والمرج، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، بحسب روايات شهود العيان الذين أكدوا أن المقطورة كانت تسير بسرعة جنونية، ما أدى لاصطدامها بعدة سيارات في مشهد بالغ العنف.

حادث مروع على دائري السلام.. مقطورة تدهس سيارات وتصيب 5 أشخاص وتكدسات مرورية ضخمة

 

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تقوم الإدارة العامة للمرور بسحب الكثافات المرورية ورفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة.

بسبب السرعة الزائدة، مقطورة تدهس عدة سيارات على دائري السلام وسقوط مصابين (فيديو وصور)

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وتجري الأجهزة المعنية الفحص والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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تصادم مروع حادث تصادم مروع حادث تصادم قوات الشرطة منطقة السلام

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