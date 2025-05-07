إصابة 5 أشخاص في حادث دهس مقطورة لعدد من السيارات على دائري السلام (فيديو وصور)

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم مروع على الطريق الدائري بمنطقة السلام، مساء اليوم، بعد أن اندفعت مقطورة مسرعة ودهست عددًا من السيارات، وتحطم عدد من المركبات بشكل كامل، وسط حالة من الزحام المروري الشديد.

وقع الحادث تحديدًا بعد مطلع دائري السلام في اتجاه مؤسسة الزكاة والمرج، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، بحسب روايات شهود العيان الذين أكدوا أن المقطورة كانت تسير بسرعة جنونية، ما أدى لاصطدامها بعدة سيارات في مشهد بالغ العنف.

حادث مروع على دائري السلام.. مقطورة تدهس سيارات وتصيب 5 أشخاص وتكدسات مرورية ضخمة

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تقوم الإدارة العامة للمرور بسحب الكثافات المرورية ورفع آثار الحادث لإعادة تسيير الحركة.

وتجري الأجهزة المعنية الفحص والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.