بسبب السرعة الزائدة، مقطورة تدهس عدة سيارات على دائري السلام (فيديو وصور)

وقع منذ قليل حادث تصادم مروع على الطريق الدائري بمنطقة السلام، تحديدًا بعد مطلع دائري السلام في اتجاه مؤسسة الزكاة والمرج، حيث اصطدمت مقطورة مسرعة بعدد كبير من السيارات، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان بأن الحادث وقع نتيجة التصادم بين السيارات وأنه شديد العنف نتيجة السرعة الجنونية التي كانت تسير بها المقطورة، ما أدى لتحطم سيارات عدة بشكل كامل.

حادث مروع على دائري السلام.. مقطورة تدهس عدة سيارات



وتقوم الجهات المعنية حاليًا بدفع سيارات الإسعاف والحماية المدنية لمكان الواقعة وسحب الكثافات المرورية.

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