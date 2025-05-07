الأربعاء 07 مايو 2025
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حوادث

حملة أمنية فى أسوان تضبط 4 قطع سلاح وتنفيذ 803 أحكام قضائية

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة شملت أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو بحوزة 4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية".

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كما ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" شملت بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 803 حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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