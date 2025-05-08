التحقيق مع الرئيس، كواليس تصوير مسلسل أمريكي في مصر يقدم صورة واقعية عن صدام حسين

قال المخرج والمنتج الأمريكي ليزلي جريف، إنه انتهى من تصوير مسلسل عالمي جديد، بالكامل دخل مصر، يحمل اسم "التحقيق مع الرئيس - Debriefing the President، مأخوذ عن كتاب "استجواب الرئيس صدام" لجون نيكسون الخبير في شؤون الشرق الأوسط، والذي عمل 13 عامًا كمحلل سياسي لشؤون العراق وإيران، بمقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في بغداد، وكان أول أمريكي يجري استجوابًا مطولًا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد إلقاء القبض عليه من القوات الأمريكية.

وخلال ظهوره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أكد ليزلي جريف، أن المسلسل قصير مكون من 6 حلقات، وسيتم عرضه في كل دول العالم، بدءًا من أبريل المقبل، والمنتج تامر مرتضى هو المسؤول عن توزيعه في منطقة الشرق الأوسط.

أحداث المسلسل

وكشف "ليزلي"، أن أحداث المسلسل تبدأ قبل غزو القوات الأمريكية للعراق، عام 2002، وهو قصة إنسانية عن الإنسان، أثرت في حياتنا في كل أنحاء العالم، سواء في أمريكا أو أوروبا أو باقي أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذه هي القصص التي يريد أن يحكيها ويقدمها في أعماله، مشيرًا إلى أن "جون نيكسون" حضر جزءًا من التصوير في مصر، وعندما شاهد مشهد إعدام صدام حسين بكى وامتلأت عيناه بالدموع.

عن سبب اختياره ممثلًا أردنيًّا، لتقديم شخصية "صدام حسين"، قال "ليزلي"، إن ذلك كان خطأً كبيرًا، مؤكدًا أنه لم يكن يعرف بأن هناك فروقًا كبيرة بين اللهجات في الدول العربية، وهذا تطلب جهدًا كبيرًا بدأ بالتدريب على اللهجة العراقية، كما تم إعادة كتابة السيناريو، حتى يكون مناسبًا للممثل الأردني وليد زعيتر، ولكنه في النهاية فعلها وقدم العمل بأداء متقن.

أكد "ليزلي" أن غالبية مشاهد الفيلم تم الانتهاء من تصويرها، ولكن هناك 5 أيام فقط متبقية، سيتم تصويرها في سبتمبر المقبل، وهي المشاهد الخاصة بالغزو الأمريكي للعراق، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أنه كان سعيدًا بالتصوير في مصر، وبالإمكانيات الضخمة التي تملكها مصر، وسهلت عليها مهمة تصوير الفيلم، لدرجة أن كل من شاهد مشاهد الولايات المتحدة أو العراق، لم يشعروا بفرق.

حول علاقته بمصر، قال المخرج والمنتج الأمريكي ليزلي جريف، إنها بدأت قبل 20 سنة، لصداقته بالدكتور زاهي حواس، كاشفا عن أنه كان منتجا لكثير من أعماله الوثائقية، كما أنه صديق للممثلة المصرية نيللي كريم، وأكد أنها عبرت له عن سعادتها بتصويره لمسلسل "التحقيق مع الرئيس" داخل مصر.

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