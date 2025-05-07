فضيحة جيش الاحتلال، تفاصيل واقعة تحرش بجندية تحارب في غزة وطعنها بالحمام

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، عن تفاصيل حادث خطر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقع بين مجموعتين من المجندات في وحدة المدفعية في غلاف غزة.

شجار بين مجموعتين من المجندات بالاحتلال

وقالت معاريف، إن شجارًا بين مجموعتين من المجندات الإسرائيليات في وحدة المدفعية بغلاف غزة أدى إلى موجة أعمال عنف خطرة بين المجموعتين تخللها تحرش ورشق حجارة وشتم وسكب مياه وتخريب معدات وتهديدات باستخدام السلاح.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الأزمة بلغت ذروتها الليلة الماضية حين تعرضت إحدى المجندات للطعن.

ونقل التقرير العبري عن مصادر قولها، بأن الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقق في الحادثة التي تُصنف في الجيش على أنها خطرة واستثنائية.

شجار المجندات وقع في بؤرة "تسليل" الاستيطانية بغلاف غزة

الحادثة وقعت هذا الأسبوع في بؤرة "تسليل" الاستيطانية في غلاف غزة، وفق مصادر الصحيفة.

وقالت أولياء أمور المجندات وكما أشارت شهادات المجندات في الموقع، بدأت الأحداث عندما انضمت مجندات من كتيبة مدفعية أخرى إلى خيمة المقاتلات.

ووفق أقوال المجندات الإسرائيليات، فقد بدأن بمضايقتهن، ورشقنهن بالحجارة، وشتمهن، وسكب الماء عليهن أثناء نومهن، وألحقن الضرر بممتلكاتهن، ووضع سياجا بينهن داخل الخيمة، ثم ألقين السياج عليهن وهددتهن إحداهن بالسلاح.

وتصاعد الحادث، عندما كانت إحدى الجنديات في الحمام وكانت مجندة تنتظرها في الخارج وطعنتها في ظهرها بسكين.

وقالت الصحيفة، أنه تم علاج الجندية على الفور ونقلها إلى المستشفى، حيث وصفت حالتها بالطفيفة، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا وتم الثلاثاء استجواب جنديات للاشتباه بتورطهن في الحادث.

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