الاحتلال: إصابة جنديي احتياط بجروح خطرة في عملية حاجز ريحان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عن إصابة جنديي احتياط بجروح خطرة في عملية حاجز ريحان شمال الضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بسقوط 4 مصابين في إطلاق نار علي حاجز ريحان شمال الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن اثنين من المصابين الأربعة في عملية إطلاق النار على حاجز ريحان شمال الضفة الغربية جروحهما خطرة.

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية: جيش الاحتلال قدم العلاج للمصابين في عملية ريحان وتجري مطاردة المنفذين.

كما أشارت القناة إلى أن منفذي عملية ريحان أطلقوا النار من سيارة عابرة على مركبة إسرائيلية.

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