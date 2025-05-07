الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة مجدل زون جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة جوية عبر مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

وبحسب تقارير إخبارية، لم تصدر أي تفاصيل عن مصابين أو شهداء جراء الغارة التي شنها جيش الاحتلال.

وقبل وقت سابق من اليوم، نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس القائد بكتائب القسام المهندس خالد أحمد الأحمد "شهيد الفجر"، والذي ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، اليوم الأربعاء، في مدينة صيدا جنوب لبنان.

استشهاد 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي

كما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ض استشهاد 9 أشخاص إثر قصف إسرائيلي ثانِ لمدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

 قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الغارة الأولى على مدرسة في مخيم البريج

ونقل ردايو فرانس الدولي في موقعه على الإنترنت، عن الدفاع المدني قوله إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء الثلاثاء الغارة الأولى على مدرسة في مخيم البريج، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي  أعلن أنه استهدف “مركز قيادة وسيطرة” تابع لحركة حماس.

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