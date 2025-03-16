طريقة عمل البسبوسة بالقشطة لتحلية رمضانية مميزة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، البسبوسة بالقشطة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل البسبوسة بالقشطة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها خاصة فى شهر رمضان المبارك فهى تحلية مميزة بعد الفطار.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البسبوسة بالقشطة.

مكونات عمل البسبوسة بالقشطة:-

2 كوب سميد ناعم

1 كوب لبن زبادي

¾ كوب سكر

½ كوب زبدة مذابة أو زيت نباتي

½ كوب جوز الهند المبشور (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

½ ملعقة صغيرة فانيليا

للحشوة

2 كوب حليب

3 ملاعق كبيرة نشا

2 ملاعق كبيرة سكر

½ ملعقة صغيرة فانيليا

للشربات

1 كوب سكر

1 كوب ماء

½ ملعقة صغيرة عصير ليمون

½ ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة:-

في قدر على نار متوسطة، نضع الحليب والسكر والنشا ونقلب جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا.

نستمر في التقليب حتى يتماسك الخليط ويصبح قوامه كثيفًا.

نضيف الفانيليا، نقلب ثم نرفع الخليط عن النار ونتركه ليبرد.

في وعاء، نخلط السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا.

نضيف اللبن الزبادي والزبدة المذابة، ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

ندهن صينية فرن بالزبدة ونصب نصف كمية خليط البسبوسة فيها، ثم نفردها بالتساوي.

نضيف طبقة القشطة المجهزة سابقًا، ثم نوزع فوقها باقي خليط البسبوسة برفق حتى نغطي القشطة تمامًا.

ندخل الصينية فرنًا مسخنًا مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة حتى تتحمر.

وفي قدر على نار متوسطة، نضع السكر والماء ونقلب حتى يذوب السكر.

نتركه يغلي لمدة 7 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون والفانيليا ونتركه لمدة دقيقتين، ثم نرفعه عن النار.

بعد خروج البسبوسة من الفرن، نوزع عليها الشربات الدافئ وهي ساخنة.

نتركها لتبرد ثم نقطعها ونزينها بالمكسرات حسب الرغبة.

البسبوسة بالقشطة

ولعمل البسبوسة السادة

مكونات عمل البسبوسة:

كوبان سميد

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب سمن

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح

جوز هند للتزيين (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء عميق، اخفقي البيضة والسكر جيدًا.

أضيفي السمن والحليب واخفقي مرة أخرى.

أضيفي السميد والبيكنج بودر والملح واخلطي المكونات حتى تتجانس تمامًا.

ادهني صينية بالزبدة ووزعي فيها خليط البسبوسة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيا.

زيني البسبوسة بجوز الهند المبشور وقدميها ساخنة.

يمكنك تحضير شربات بسيط عن طريق غلي كوب من السكر مع كوب من الماء وعصير نصف ليمونة.

اسقِ البسبوسة بالشربات الدافئ بعد إخراجها من الفرن.

يمكنك استخدام نوعين من السميد (ناعم وخشن) للحصول على قوام مختلف.

يمكنك إضافة أي نوع من المكسرات إلى البسبوسة مثل اللوز أو الفستق.

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