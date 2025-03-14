طريقة عمل البسبوسة، حلوى لذيذة في رمضان سهلة التحضير

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى يعشقها المصريون كثيرا، ورغم أن الجاهزة منها مميزة إلا أن ربات البيوت تفضل تحضيرها فى المنزل.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وفى شهر رمضان المبارك يكثر الإقبال عليها بعد الإفطار كطبق حلو مميز.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب سميد

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

½ كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ ملعقة صغيرة فانيليا

¼ كوب جوز هند (اختياري)

¼ كوب حليب (إذا كانت العجينة جافة)

لوز أو فستق للتزيين

مكونات الشربات (القطر)

2 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

½ ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل البسبوسة:-

في قدر على النار، أضيفي السكر والماء واتركيه حتى يغلي.

أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح قوامه متوسط الكثافة.

أضيفي الفانيليا واتركيه يبرد تمامًا قبل الاستخدام.

في وعاء، اخلطي السميد، السكر، البيكنج باودر، والفانيليا.

أضيفي الزبادي، الزيت (أو الزبدة)، وجوز الهند، وامزجي حتى تتجانس المكونات.

إذا كانت العجينة جافة، أضيفي القليل من الحليب تدريجيًا.

ادهني صينية بالزبدة أو الطحينة، ثم اسكبي خليط البسبوسة وافرديه بالتساوي.

قطّعيها إلى مربعات أو معينات وزيّني كل قطعة بلوزة أو فستقة.

اخبزيها في فرن مسخن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 25-30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

فور خروج البسبوسة من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد بالتدريج وهي ساخنة.

اتركيها لتتشرب الشربات جيدًا وتبرد تمامًا قبل التقديم.

البسبوسة

ولعمل الكنافة السادة

مكونات عمل الكنافة السادة:

نصف كيلو كنافة يدوي أو آلي حسب الرغبة وعادة تقدم فى المناطق الشعبية آلي

كوب سمن بلدي

نصف كوب سكر

للشربات

كوب ونصف ماء

2 كوب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الكنافة السادة:

- أولًا: نحضر الشربات، حيث نخلط مكوناته معا فى حلة، ونضعه على النار لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون، ونترك الخليط يغلى لمدة 3 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

- نحضر الكنافة ونقطعها باليد جيدًا حتى تكون بمقاس واحد صغير، ويمكن وضعها فى الفريزر، ثم تكسيرها باليد.

- ثم نضيف السكر وكوبًا إلا ربع سمن، ونقلبها جيدًا.

- ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها جيدًا بالسمن.

- ثم نفرد الكنافة بالصينية، ونساويها جيدًا.

- ثم نضغط عليها جيدًا.

- بعدها رش على الوجه باقي كمية السمن بالتساوي بين وسط وأطراف الصينية.

- ثم نضع صينية الكنافة على النار الهادئة، ونراقبها، حتى يحمر أسفلها.

-بعدها نقلب صينية الكنافة، لنجعل الوجه ذات اللون الذهبى لأعلى، ونتركها أيضا على النار الهادئة، حتى يحمر أسفلها.

- بعدها نرفعها من على النار، ونسفيها بالشربات البارد، ونغطيها قليل حتى تتشرب الشربات جيدا وتبرد.

- ثم تقطع وتقدم بعدها.

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