تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان، سر طقس مرتبط باختيار البابا الجديد (فيديو)

انتهى اجتماع الكرادلة فى الفاتيكان بدون انتخاب البابا جديد خلفا للبابا الراحل فرانسيس، وتصاعد الدخان الأسود فى كطقس معتاد حال فشل اختيار البابا الجديد.

اجتماع الكرادلة فى الفاتيكان لاختيار البابا الجديد

وفي التفاصيل، اجتمع 133 كاردينالا، يبلغ متوسط أعمارهم 70 عاما، في مجمع مغلق يبدأ بعد ظهر الأربعاء في كنيسة سيستينا لاختيار البابا الجديد، في وقت شهد فيه التمثيل الأوروبي بين الناخبين تراجعا نسبيا مقارنة بدورات سابقة.

وبحسب الأرقام التي أعلنها الفاتيكان، فإن الكرادلة المشاركين في المجمع دون سن الثمانين، وهو الشرط الذي يخولهم حق التصويت، فيما يُستبعد 117 كاردينالا تخطوا هذا السن من المشاركة في عملية الانتخاب.

خريطة تمثيل القارات في المجمع الانتخابي للفاتيكان

ويحتفظ الأوروبيون بأكبر تمثيل في المجمع الانتخابي للفاتيكان، مع 53 كاردينالا (39 بالمئة)، مقارنة بـ60 كاردينالا أوروبيا من أصل 115 شاركوا في المجمع الذي اختير فيه البابا فرنسيس عام 2013 (52 بالمئة).

ويليهم الكرادلة من آسيا (23)، ثم من أمريكا الجنوبية والوسطى (21)، وإفريقيا (18)، وأمريكا الشمالية (16)، وأوقيانوسيا (4).

وتقدمت إيطاليا الدول الممثلة بعدد 17 كاردينالا، تليها الولايات المتحدة (10) والبرازيل (7)، فيما تمثل كل من فرنسا وإسبانيا بخمسة كرادلة. وتحظى الأرجنتين، مسقط رأس البابا فرنسيس، بأربعة ممثلين، وهو نفس عدد ممثلي كندا والهند وبولندا والبرتغال.

يشار إلى أن أبرز المرشحين لخلافة البابا هو، جان مارك أفيلين، رئيس أساقفة مرسيليا، فرنسي، 66 عاما. الكاردينال بيتر إردو، هنغاري، 72 عامًا. الكاردينال ماريو غريش، الأمين العام لسينودس الأساقفة، مالطي، 68 عاما. الكاردينال خوان خوسيه أوميلا، رئيس أساقفة برشلونة، إسباني، 79 عامًا. الكاردينال بيترو بارولين، إيطالي، دبلوماسي في الفاتيكان، 70 عامًا. الكاردينال لويس أنطونيو جوكيم تاغلي، فلبيني، 67 عامًا. الكاردينال جوزيف توبين، رئيس أساقفة نيوآرك، نيوجيرسي، أمريكى، 72 عامًا. الكاردينال بيتر كودوو أبياه توركسون، غاني، مسؤول فاتيكاني، 76 عامًا. ماتيو ماريا زوبي، إيطالي، رئيس أساقفة بولونيا، 69 عامًا.

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