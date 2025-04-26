دون استكمال المحادثات مع زيلينسكي، ترامب يغادر الفاتيكان بعد مراسم جناز البابا فرانسيس

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غادر الفاتيكان دون عقد لقاء ثان مع فلاديمير زيلينسكي، بعد أن أجريا محادثة قصيرة قبيل بدء مراسم جناز البابا فرنسيس واتفقا على استكمالها بعد الجنازة.

ترامب يغادر الفاتيكان دون استكمال محادثاته مع زيلينسكي



ومن جانبها أفادت وكالة "آر بي كا-أوكرانيا" بأن الرئيس الأمريكي غادر الفاتيكان ولم يتمكن من مواصلة عقد اللقاء بسبب جدول أعماله، الذي كان يتطلب مغادرته روما مباشرة، بعد انتهاء مراسم جناز البابا فرنسيس.

وكان ترامب وزيلينسكي قد أجريا لقاء قصيرا على انفراد داخل كاتدرائية القديس بطرس في روما، وفقا لما أعلنه مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ، والذي وصف اللقاء بـ"المثمر للغاية".

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، ناقش الطرفان خلال اللقاء الذي استغرق نحو 15 دقيقة "الكثير من الأمور بما في ذلك وقف إطلاق النار".

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن زيلينسكي تحدث أيضا بعد هذا الاجتماع القصير مع الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

من جانبه، وصف زيلينسكي اللقاء القصير مع ترامب بأنه "رمزي جدا". مؤكدا أنهما ناقشا "وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط".

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