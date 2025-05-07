الكرادلة يقيمون القداس الأخير قبل انعقاد المجمع المغلق لانتخاب بابا الفاتيكان الجديد (صور)

اجتمع الكرادلة من خمس قارات في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان لإقامة قداس ختامي قبل انعزالهم لانتخاب البابا الجديد، الذي سيتولى قيادة أكثر من 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم.

مشاركة 133 كاردينالا في المجمع المغلق

ومن المتوقع أن يشارك 133 كاردينالا في المجمع المغلق (كونكلاف) لاختيار خليفة البابا فرنسيس، الذي توفي الشهر الماضي بعد حبرية استمرت 12 عاما.

ولم يبرز مرشح واحد كأفضل الخيارات حتى الآن، حيث يمثل الكرادلة تيارات مختلفة داخل الكنيسة، ما يجعل السباق مفتوحا على جميع الاحتمالات.

Cardinals process into St. Peter’s Basilica for the final Mass before the conclave begins—the solemn rite that will soon elect the next pope. #Conclave2025



📷: Screenshots / Vatican News YouTube pic.twitter.com/0JIas0gyaW — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) May 7, 2025

تحديات كبيرة للبابا الجديد في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة

ويواجه البابا الجديد تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، بالإضافة إلى الخلافات الداخلية داخل الكنيسة، واستمرار تداعيات فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، فضلا عن تراجع أعداد المصلين في الغرب.

وبدأ الكرادلة قداسهم الصباحي في كاتدرائية القديس بطرس برئاسة كبير الكرادلة جيوفاني باتيستا ري، في آخر قداس علني قبل الإعلان عن البابا الجديد من شرفة الكاتدرائية، والذي قد يستغرق عدة أيام.

انتخاب البابا الجديد يتطلب حصوله على 89 صوتا على الأقل

يذكر أن انتخاب البابا فرنسيس وسلفه بنديكتوس السادس عشر لم يستغرق سوى يومين، لكن التاريخ سجل أطول عملية انتخاب بابوي، والتي استمرت ثلاث سنوات بين 1268 و1271.

ويضم هذا المجمع المغلق، الأكبر من نوعه، كرادلة من نحو 70 دولة، ويتطلب انتخاب البابا الجديد حصوله على 89 صوتا على الأقل، أي أغلبية الثلثين.

Cardinals gather and pray during the final pre-conclave mass in St. Peter’s Basilica. (Screenshots from YouTube/Associated Press) | via @AP pic.twitter.com/Ri9ih7JSZ4 — The Philippine Star (@PhilippineStar) May 7, 2025

عملية الاقتراع السرية

وينعزل الكرادلة، الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما، في مقر إقامتهم داخل الفاتيكان، حيث يقيمون في دار الضيافة سانتا مارتا، التي كان البابا فرانسيس يسكن فيها سابقا، بالإضافة إلى مبنى مجاور مخصص لمسؤولي الفاتيكان.

وبعد القداس، يتوجه الكرادلة إلى كنيسة سيستينا، لبدء عملية الاقتراع السرية، التي تعد واحدة من أكثر الطقوس غموضًا في العالم.

ويؤدي الكرادلة قسما بالسرية قبل بدء التصويت، ويتعهد كل منهم بقبول منصب البابا في حال انتخابه. وتجرى الجولة الأولى من التصويت مساء الأربعاء، حيث يضع كل كاردينال صوته في صندوق الاقتراع أمام لوحة "الدينونة الأخيرة" الشهيرة.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة، يحرق الاقتراع بمواد كيميائية تنتج دخانا أسود، بينما يعلن عن انتخاب البابا الجديد بخروج دخان أبيض من مدخنة الكنيسة.

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