الأربعاء 07 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الباكستاني يتوعد بالقصاص لكل قطرة دم سالت في الهجمات الهندية

شهباز شريف،فيتو
شهباز شريف،فيتو

توعد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، بالقصاص لكل قطرة دم سالت في الهجمات الهندية.

 

شهباز شريف يتوعد بالقصاص لكل قطرة دم سالت في الهجمات الهندية  

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: طيارونا تمكنوا من صد كل محاولات الاعتداء الهندية وأبرزوا مهارات عالية، فقواتنا دافعت عن 240 مليون باكستاني ونفخر بها.

وتابع: الاعتداءات الهندية لا مبرر لها فهي  لم تحترم القانون الدولي وخرقت ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أنه من حق الكشميريين تحديد مصيرهم، مضيفًا نحن أكثر من تضرر من الإرهاب لذا  نسعى لإنهاء الإرهاب في العالم.

واختتم رئيس الوزراء الباكستاني، بأن الجيش والشعب يقفان يدا بيد والأزمات هي من توحدهم.

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الأمم المتحدة الهجمات الهندية باكستان رئيس الوزراء الباكستاني ميثاق الامم المتحدة

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